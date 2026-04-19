Krilni napadač Jegor Prucev nije uspio da se izbori za ulogu tokom četiri godine u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Crvena zvezda nema namjeru da zadrži Jegor Prucev, pa će ruski krilni napadač najvjerovatnije napustiti Beograd kao slobodan igrač.

Iako je u klub stigao kao jedan od najvećih talenata ruskog fudbala, njegov boravak u crveno-bijelom dresu nije ispunio očekivanja, ni kluba ni igrača. Prucev je trebalo da bude dugoročno pojačanje i potencijal za značajan transfer, ali se taj plan nije realizovao.

U prethodnom periodu pominjalo se interesovanje Vojvodina, koja bi mogla da ga zadrži u domaćem prvenstvu, ali postoji velika mogućnost da karijeru nastavi u Rusiji, gdje klubovi mogu ponuditi znatno bolje finansijske uslove.

Za njegove usluge ranije je bio zainteresovan Akron Tolyatti, koji je već slao ponudu od milion eura. Ipak, Prucev tada nije želio povratak u ruski fudbal. Ostaje da se vidi da li će tokom ljetnjeg prelaznog roka promijeniti stav, posebno jer se kao novi zainteresovani klub pominje i Rodina Moscow, koja se bori za plasman u najviši rang.

Podsjećanja radi, Prucev je u Zvezdu stigao iz Sochi 2022. godine za 900.000 eura, ali nije uspio da se izbori za značajniju ulogu. Tokom boravka u klubu upisao je 25 nastupa, bez postignutog gola i uz tri asistencije.

Dio vremena proveo je na pozajmicama, uključujući i Celje, a trenutno nastupa za OFK Beograd, gdje je od dolaska u septembru zabilježio 12 mečeva, jedan gol i pet asistencija u Superligi Srbije.