Crvena zvezda prodala svog Rusa Jegora Pruceva nazad u Rusiju.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda zaradila je još milion eura ovog ljeta, tako da je sada ukupna zarada skočila na 47.110.000 eura. Zvezda je sad blizu prodaje Jegora Pruceva, mladog ruskog fudbalera, koji nije uspio da se snađe u Beogradu i koji će najvjerovatnije otići nazad u domovinu.

Za njegove usluge Akron nudi milion eura i dva kluba su vrlo blizu dogovora, tako da se očekuje da će se Prucev u narednim danima vratiti kući, prenosi "Sport 24".

Prethodno je Crvena zvezda pregovarala sa slovenačkim Celjem, gdje je Prucev bio dvaput na pozajmici, međutim cijena od 1,5 miliona eura bila je previše za ovaj klub. Zbog toga se tražila nova sredina za Rusa i na kraju je izabrano da ode u Rusiju gdje je ostao upamćen po dobrim partijama.

Inače, Prucev je dobio šansu na pripremama ove sezone kod Vladana Milojevića, dobio je i određene minute u zvaničnim mečevima, međutim prosto za njega nije bilo mjesta uslijed jake konkurencije.

"Jegor hoće da napusti Zvezdu. Ne zato što je imao malu minutažu u prijateljskim utakmicama, već iz razloga što je boravak u Celju bio uspješan. Želi da nastavi da igra u Evropi i raste kao fudbaler. Ima nekoliko ponuda iz Rusije, ali ne želi da se vraća”, rekao je nedavno njegov otac.

Prucev je u Zvezdu inače stigao iz Sočija za 900 hiljada i ukupno je odigrao 25 utakmica za nju, a 47 za Celje.