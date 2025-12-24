Krilni fudbaler Jegor Prucev prekinuće pozajmicu u OFK Beogradu i pojačati Crvenu zvezdu u januaru.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda ima deficit na krilnim pozicijama, situacija bi mogla da bude još lošija ukoliko Nemanja Radonjić pojača Vojvodinu, a Dejan Stanković svakako neće imati mnogo vremena da uigrava nove opcije u tim koji će imati veoma kratak pripremni period. Zbog toga će se na stadion "Rajko Mitić" vratiti ruski fudbaler Jegor Prucev (23).

Momak iz Krasnodara stigao je u crvenu zvezdu još u ljeto 2022. godine i tada je Sočiju plaćeno 900.000 evra, ali Jegor Prucev nije dobio pravu šansu da opravda uloženi novac. Dva puta je išao na pozajmicu u Celje, a jesenji dio aktuelne sezone proveo je u OFK Beogradu za koji je upisao osam superligaških mečeva i tri asistencije. Bilo je tu nekoliko odličnih partija, koje su ga preporučile za povratak u Zvezdu, ali pod nešto drugačijim uslovima...

Iako se činilo da će ruski fudbaler provesti cijelu takmičarsku godinu u dresu "Romantičara", Zvezda će mu predložiti da se vrati sa pozajmice i potpiše produžetak ugovora. Očigledno je i Dejan Stanković, koji u Srbiju stiže iz ruskog fudbala, ubijeđen da bi Jegor Prucev mogao da bude dobra opcija za crveno-bijele i tokom proljećnog dijela sezone i u narednom periodu.

Prucev je do sada odigrao 25 mečeva u crveno-bijelom dresu i asistirao je saigračima tri puta na tim utakmicama, dok je veoma dobar bio tokom pozajmica u Celju. Kao igrač slovenačkog tima nastupio je na 47 mečeva, postigao 11 golova i asistirao devet puta, pa se može reći da mu je to najbolji period karijere.

Sada će ruski fudbaler imati priliku da se nametne i u Zvezdi, pošto je Dejan Stanković zatekao čudnu situaciju na krilnim pozicijama. Po lijevoj strani je jedina opcija kapiten Mirko Ivanić, po desnoj maloljetni Luka Zarić, na Afričkom kupu nacija su Felisio Milson i Šavi Babika, a van stroja Nemanja Radonjić i Vladimir Lučić. Zato će Crvena zvezda pokušati da dovede Dijoga Bezeru iz OFK Beograda, ali i da iz Štutgarta vrati Lazara Jovanovića.

Zanimljivo je da će Dejan Stanković sada imati priliku da trenira i mlađeg brata Prucev, pošto je u Rusiji imao priliku da radi sa Danilom (25), veznim fudbalerom koji je u međuvremenu iz Spartaka prešao u Lokomotivu. Danil Prucev je već godinama jedan od najboljih fudbalera Premijer lige Rusije na svojoj poziciji, a imao je gol i četiri asistencije na 34 meča pod komandom Dejana Stankovića.