Ruski fudbaler Jegor Prucev vraćen je iz Crvene zvezde na pozajmicu u OFK Beograd i to se nije dopalo njegovom ocu.

Izvor: MN Press

Jegor Prucev dobio je ove zime neočekivanu priliku u Crvenoj zvezdi da se nametne Dejanu Stankoviću, međutim već posle 45 minuta protiv Majnhajma (2:0) odlučeno je da se Rus vrati u OFK Beograd na pozajmicu. Stanković je procijenio da Prucev nema kvalitet da pomogne Zvezdi tokom proljeća, na šta je burno reagovao otac fudbalera.

U izjavi za ruske medije otac Jegora Pruceva objasnio je da njegov sin neće produžiti ugovor sa Zvezdom, što se takođe ranije spominjalo kao mogućnost, nego će na ljeto otići sa stadiona "Rajko Mitić".

Vidi opis Otac fudbalera se naljutio na Stankovića: "Što si ga zvao u Zvezdu, kad ne računaš na njega?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 4 4 / 4

"Nećemo produžiti ugovor sa Crvenom zvezdom i napustićemo klub na ljeto. Ne znam šta je Stanković računao kad je Jegora pozvao na pripreme u Antaliju, već je napustio klub i pridružio se OFK Beogradu na pozajmicu", rekao je otac Jegora Pruceva kome se ne sviđa način na koji je njegov sin vraćen u OFK Beograd.

Inače, Prucev do ljeta može da igra samo za Zvezdu ili OFK Beograd, za koje je odigrao zvanične mečeve ove sezone, tako da prema propisima ne može da igra za treći klub u istoj takmičarskoj godini.

Podsjetimo, plaćen je 900 hiljada eura u ljeto 2022. godine, ali je uglavnom bio "na marginama" i išao je na pozajmice. Prije nego što se ovog ljeta vratio u Srbiju i obukao dres "romantičara" imao je dvije pozajmice u Celju, u kome je blistao, ali na kraju nije došlo do transfera.