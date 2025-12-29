Izvjesno je da će Dejan Stanković od početka priprema biti jači za dvojicu igrača OFK Beograda.

Crvena zvezda će već 3. januara početi pripreme za novu sezonu, a čini se da će već od prvog dana Dejan Stanković imati dvojicu novajlija. Jedan je Džej Enem koga će Crvena zvezda kupiti iz OFK Beograda, dok je drugi Jegor Prucev - koji će se vratiti na "Marakanu" upravo sa Karaburme.

Stankoviću su se izgleda u Rusiji, gdje je vodio Spartak iz Moskve, izgleda dopali ruski fudbaleri tako da je jednog odmah tražio i u Zvezdi, pa ćemo vidjeti da li će za razliku od Miloša Milojevića, Baraka Bahara i Vladana Milojevića uspjeti da probudi Pruceva.

Mladi fudbaler iz Krasnodara je u Zvezdi još od zime 2022. godine, ali nije mnogo igrao za prvi tim i više vremena proveo je na pozajmicama.

Mladi fudbaler iz Krasnodara je u Zvezdi još od zime 2022. godine, ali nije mnogo igrao za prvi tim i više vremena proveo je na pozajmicama. Bio je u dva navrata u slovenačkom Celju, a potom i u OFK Beogradu gdje je u prvom dijelu sezone zabilježio tri asistencije na osam utakmica. Sa njim Dejan Stanković očigledno ima planove, pošto želi da produži ugovor, a ostaje da vidimo na kojoj poziciji planira da ga koristi - da li kao beka ili krilo?

Jegor Prucev posjeduje i srpske papire, čak se jedno vrijeme spominjala mogućnost da igra za U-21 Srbiju.

Spominjala se i mogućnost da se Jovan Šljivić vrati u Zvezdu iz OFK Beograda, što za sada ostaje otvoreno pitanje koje će biti riješeno možda tek u februaru, dok znamo da na Karaburmi ostaju Ado, Popović i Bojat.

Takođe, i dalje postoji mogućnost da Dijogo Bezera pređe u Crvenu zvezdu, s tim da su "romantičari" bolje ponude dobili za sada iz inostranstva i još vagaju, a vidjećemo da li će uskoro biti i riješeno pitanje novog štopera što bi i dalje mogao da bude povratnik Strahinja Eraković.

