Crnogorski reprezentativac ključan u dramatičnom trijumfu protiv Tuluza – ušao s klupe i odmah ostavio pečat

Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović bio je jedan od ključnih aktera spektakularnog preokreta Lansa protiv Tuluza u 30. kolu francuske Lige 1.

Lans je uspio da preokrene rezultat od 0:2 do konačnih 3:2, a upravo je Bulatović u prvom minutu sudijske nadoknade upisao asistenciju koja je odlučila meč. Nakon njegovog preciznog centaršuta iz kornera, Ganiu je zatresao mrežu gostiju i donio svojoj ekipi vrijednu pobjedu.

Bulatović, bivši vezista Budućnosti, na teren je ušao samo šest minuta prije odlučujućeg momenta, ali mu je to bilo dovoljno da ostavi snažan trag i pokaže značaj u igri svog tima.

Prije toga, Lans je stigao do izjednačenja zahvaljujući pogocima Abdulhamida i Tomasona, a potpuni preokret krunisan je tek nakon čak 42 upućena šuta ka golu protivnika.

Ovim trijumfom Lans nastavlja borbu za titulu – trenutno zauzima drugo mjesto na tabeli, sa bodom manje od lidera Paris Saint-Germain, ali i uz dvije utakmice manje, što dodatno pojačava njihove šanse u nastavku sezone.