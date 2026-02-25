Bulatović je drugi Crnogorac u istoriji kluba i nasljednik šampiona Francuske iz 1998.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Mladi Kolašinac je ljetos došao na sjever Francuske iz Budućnosti za 1.700.000 eura, a u prvoj sezoni je pokazao da na njega može da se računa i na 14 utakmica upisao dva gola i asistenciju.

Trener Pjer Saž mu vjeruje, o čemu govori i činjenica da često izvodi slobodne udarce i kornere.

Bulatović je drugi Crnogorac u istoriji kluba i nasljednik šampiona Francuske iz 1998. Anta Drobnjaka, a nije dugo čekao da pokaže talenat. Momak iz Kolašina je debitovao u Ligi 1 na gostovanju u Avru (1:2), a potom je postepeno dobijao sve značajniju ulogu u ekipi, prenosi RTCG.

Već u trećem nastupu asistirao je Samsonu Baiduu iz kornera protiv Lorijana (3:0), učestvovao u ubjedljivoj pobjedi u Monaku (4:1), a zatim prvi put bio starter na gostovanju Nantu (2:1), u odsustvu Adrijena Tomasoa. Upisao je i dva gola u Kupu Francuske.

"Klub je srećan što već sada produžava saradnju sa Bulom. On je i dalje talenat koji je potrebno dodatno razvijati, ali je za samo nekoliko mjeseci potvrdio potencijal koji smo prepoznali prije dolaska, izborio mjesto u rotaciji i postao reprezentativac Crne Gore. Osim što je perspektivan igrač, on je vedar momak koji se ističe odnosom prema radu, svakodnevnim zalaganjem i timskim duhom. Može da računa na stručni štab Pjera Saža i saigrače kako bi nastavio da napreduje. Ovim produžetkom želimo da gradimo zajedničku priču na duge staze", istakao je sportski direktor Lansa, Žan-Luj Leka.

Iz kluba su se potrudili da naprave zanimljiv video o produžetku ugovora Bulatovića, jer su kreirali animaciju u kojoj su Drobnjak i Bulatović likovi iz serijala "Cars" u ulogama Munje Mekvina i Smoukija, i to u zamišljenoj garaži bivšeg napadača Lansa u Bijelom Polju.

Ideja je sjajna, ali je kod realizacije malo "zaštekalo", jer je video napravljen na poljskom jeziku.