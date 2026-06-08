Milica Jokić progovorila o estradi i mentalnom zdravlju: "Krenuću na psihoterapiju, veliki je pritisak"

Milica Jokić otvorila je dušu i progovorila o poteškoćama na javnoj sceni.

Izvor: milica.jokiic/instagram

Pjevačica Milica Jokić je u razgovoru za medije govorila je i o koleginici Mini Kostić koja se nalazi na liječenju u bolnici Laza Lazarević.

Pritisak na estradi

"Generalno taj cio pritisak vezan za estradu i za javni život, činjenica je da smo uvijek pod nekim pritiskom i da nije lako. Ali opet s druge strane, ima tu mnogo faktora i iz privatnog života vjerovatno koji utiču na sve to. Tako da ne znam šta bih rekla. Ja svakako javno pružam podršku Mini Kostić i Slobi Vasiću. Sigurno da im nije bilo lako", rekla je Milica.

Milica je otkrila da se nada da će se Mina brzo oporaviti:

"Ja isto sam baš pitala prijatelje da li možda znaju šta se dešava, ali nisam dobila još nikakvu informaciju. Žao mi je iskreno, ali ja se nadam da će biti dobro i sigurna sam da će biti dobro."

"Ne odgovaram na poruke preko Instagrama"

Kada je riječ o ljubavnim odnosima i upoznavanju preko društvenih mreža, pjevačica ima jasan stav i priznaje da lično ne praktikuje takav vid komunikacije.

"Ja sam rekla da ja ne odgovaram na primjer lično. Ja ne odgovaram na poruke preko Instagrama u smislu zahtjeva i to, iz razloga zato što smatram da mi to baš i nije toliko realno. Ali opet s druge strane, ima mnogo ljudi koji su se upoznali preko društvenih mreža pa su završili u brakovima i šta ja znam", naglasila je ona.

"Plašiš se stalno da nešto ne pogriješiš"

Jokićeva je govorila i o problemima koje sa sobom nosi njen posao.

"Veliki je pritisak u ovom poslu. Mislim da je veliki pritisak i ljudima koji se bave poslovima koji nisu vezani za javnu scenu, ali pogotovo je negdje pritisak tu... Znaš, svi te gledaju, razmišljaš uvijek da li ćeš nešto da pogriješiš, da li će neko da te osudi za nešto. Nije to lako, znaš, i pritom na sve to i privatni život sa strane", ispričala je Milica.

Milica je priznala da razmišlja da krene na razgvore sa stručnim licima iz oblasti psihologije kako bi njegovala svoje mentalno zdravlje.

"Baš sam razmišljala da krenem, onako da idem iz razloga zato što smatram da je to sasvim normalno u današnje vrijeme i da to apsolutno nije nikakva loša stvar. Samo dobro može da donese svakome od nas, da jednostavno pričamo sa nekim, pogotovo mi javne ličnosti koje nemamo baš mnogo ljudi oko sebe da kažem kojim možemo da se onako otvorimo. Tako da mislim da je nama to svima negdje potrebno da bi se osećali bolje i onako da sve iz sebe što se kaže izbacimo loše", iskrena je bila pjevačica.

Prisjetimo se Milice s početka karijere:

(Blic / MONDO)