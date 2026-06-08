Somalijski sudija Omar Abdulkardir Artan vraćen je iz Majamija u Istanbul. Bez obrazloženja mu je zabranjeno da uđe u Sjedinjene Američke Države i nije mu pomogao ni diplomatski pasoš.

Izvor: AUTISSIER JEAN BAPTISTE / imago sportfotodienst / Profimedia

Somalijski sudija Omar Abdulkadir Artan (34) nije mogao da uđe u Sjedinjene Države. Tamošnje vlasti spriječile su ga da dođe na Svjetsko prvenstvo 2026, gdje je trebalo da sudi, već je ekspresno poslat iz Majamija nazad u Istanbul.

Njegov let je organizovala somalijska ambasada i imao je diplomatski pasoš da ne bi imao problem sa vizom. Putovao je iz Kenije, preko Istanbula do Majamija, a onda je bez obrazloženja vraćen nazad.

FIFA je prošle nedelje potvrdila da je slučaj Artanove vize bio "potpuno riješen" i da mu je "omogućeno da sudi na Svjetskom prvenstvu". Ipak, to po svemu sudeći neće biti slučaj.