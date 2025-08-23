Od transfera Andrije Bulatovića u francuski Lans, koji je realizovan u januaru ove godine, Budućnosti je od 1,7 miliona, kolika je bila vrijednost prelaska, "leglo" samo 800 hiljada eura.

Izvor: Mediabiro

Zamjenik gradonačelnika Podgorice i predsjednik FK Budućnost Boris Spalević saopštio je da je klub od transfera Andrije Bulatovića u francuski Lens zaradio oko 800.000 eura, iako je ukupna vrijednost ugovora iznosila 1,7 miliona, jer je ostatak otišao na anekse ugovora. Dodao je i da od transfera Andreja Kostića u Partizan još uvijek nije stigla prva rata, navodi Gradska TV.

Gostujući u emisiji „Time out“ na Gradskoj televiziji, Spalević je ocijenio da su neki prethodni transferi i ugovori bili štetni po klub.

„Kostić je prodat za oko 900.000 eura na tri rate, a danas vrijedi višestruko više. Smatram da su rate loše napravljene, što govori o nedostatku menadžerskih sposobnosti i lošim namjerama“, rekao je on.

Govoreći o odlasku trenera Nenada Lalatovića, Spalević je naveo da će vršilac dužnosti šefa stručnog štaba biti Ivan Delić, dosadašnji pomoćnik, navodi Gradska TV.

„Budućnost je brend i očekujemo da na kraju osvojimo titulu, iako klub prolazi kroz specifičnu situaciju“, kazao je Spalević, dodajući da će klub tražiti novog trenera i sportskog direktora.

On je naglasio da finansijsko stanje nije dobro, jer Budućnost mjesečno izdvaja između 80 i 100 hiljada eura za ugovore igrača koji više nijesu u timu.

Prema njegovim riječima, inspekcije i Specijalno policijsko odjeljenje već su kontrolisali pojedine ugovore, a u klubu je pokrenut proces „rezova“ kako bi se situacija stabilizovala.

„Moja naknada je nula eura i sve radim kako bih pomogao Budućnosti. Plan nam je da vratimo motiv igračima i obezbijedimo zdrav sistem rada“, zaključio je Spalević.