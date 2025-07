Crnogorski biser odrađuje prve pripreme s Lansom, trener Pjer Saž oduševljeno govori o njemu, planira da ga isproba i na drugim pozicijama u veznom redu

Crnoj Gori je bilo potrebno samo nekoliko mečeva u dresu Budućnosti da vidi o kakvom se talentu radi, debi za reprezentaciju uljepšao je golom, a već tokom priprema očarao je i sve u Lansu.

Andrija Bulatović ima sve za veliku karijeru, a to je nakon samo nekoliko treninga i test mečeva primijetio i njegov trener Pjer Saž.

"Prepun je talenta. To je momak koji mnogo radi i koji zaista odgovara mojim standardima. A oni su visoki. Vidim pred njim svijetlu budućnost i radujem se što ću moći da ga pratim na tom putu", rekao je Saž, stručnjak koji je ovog ljeta preuzeo Lans nakon što je do januara vodio Lion.

Biser iz Kolašina igrao je na svakom od četiri test meča Lansa ovog ljeta - protiv Bulonja (2:2) na terenu je bio 45 minuta, Standarda iz Liježa (2:2) petnaestak, Dankerka (5:1) posljednjih pola sata, dok je u duelu s Mecom (2:1) u igru ušao u 33. minutu, pišu Vijesti.

Do sada je uglavnom pokrivao poziciju zadnjeg veznog, ali Saž želi da ga isproba i na drugim mjestima u veznom redu.

"Na sredini terena smo defanzivno već dobro popunjeni, pa želim da vidim da li ofanzivnija uloga može da mu odgovara", objasnio je šef struke kluba s “Feliks Boleara” za portal “Lansoa”, prenose Vijesti.

Kako je objavio “L’Ekip” trenutno je u veznom redu siguran samo iskusni Adrijen Tomason, bivši igrač Nanta i Strazbura.

"Za preostala mjesta konkurišu Bulatović, Fode Sila i Andi Dijuf", istakao je francuski list.

Lans je ovog ljeta ostao bez jednog od ključnih igrača kada je Nil El Ajnaui pojačao Romu - upravo će Saž među pomenutim imenima tražiti i idealnog nasljednika sina nekada najboljeg afričkog tenisera Junesa El Ajnauija.

"Pod izgovorom da dolazi iz ne baš jake lige i da ima samo 18 godina, zar ga nismo možda, ipak, malo prebrzo svrstali u kategoriju onih mladih pojačanja koja će najprije provesti nekoliko mjeseci u sjenci, u rezervnom timu, prije nego što možda jednog dana uspiju da se probiju u prvi tim? Treba reći da je u početku to i bio plan, ali čini se da ovaj vezista ima sve odlike potencijalno lijepog iznenađenja", napisao je “Lansoa”.

Njegov trener potencirao je i neku drugu stranu talentovanog Crnogorca.

"On je mlad igrač koji je uvijek nasmijan, koji radi i koji zna kako da se ponaša kao najmlađi u svlačionici prema starijima. Znate već - to je ta stroga hijerarhija po generacijama. On to sve poštuje i odiše radošću - i životnom i fudbalskom. Takve najviše volimo " lijepo je opisao Saž, prenose Vijesti.

Lans pripreme nastavlja u Engleskoj gdje će u srijedu imati najjaču provjeru ovog ljeta - protiv Vulverhemptona. Nakon toga slijede test mečevi i sa Romom i Lajpcigom, dovoljno prilika da Bulatović još jednom pokaže koliko vrijedi, a onda ni debi u francuskoj Ligi 1 nije daleko.