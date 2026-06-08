Putin u velikom problemu zbog mogućeg odlaska u prijevremenu penziju Ramzana Kadirova, lidera Čečenije.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin ima brojne probleme zbog poslednjih dešavanja u ratu u Ukrajini kada je izveden masovni napad dronovima na Sankt Peterburg, ali mu to nije glavni problem već strah od prijevremene penzije lidera Čečenije Ramzana Kadirova (49) koji važi za jednog od najvjernijih pristalica ruskog predsjednika piše "Foreign Policy". Kadirov već duži vremenski period ima ozbiljne zdravstvene probleme zbog čega se u Rusiji sve više spekuliše o prevremenoj penziji zbog oporavka.

Kadirov je na čelu Čečenije više od dve decenije i predstavlja "ozbiljan stub" ruske vlasti prema analizi "FP-a". Pitanje sukcesije u Čečeniji je u poslednjih par mjeseci postalo ključno bezbjednosno pitanje za Rusiju.

Kako je Ramzan Kadirov preuzeo vlast u Čečeniji?

Tokom Drugog čečenskog rata krajem 90-ih godina prošlog veka, Ahmat Kadirov je bio pobunjenik koji je promijenio stranu i sklopio savez sa Moskvom i bio je ključna figura u tom procesu. On je ubijen 2004. godine, a njegov sin Ramzan Kadirov je preuzeo vlast u Čečeniji.

Kadirov ima značajnu finansijsku podršku Moskve i vlast je ojačao političkom represijom nad političkim protivnicima, gušenjem medija i ljudskih prava. Organizacije za ljudska prava ga godinama unazad optužuju za brutalna kršenja ljudskih prava uključujući i mučenje, otmice pa čak i ubistva političkih protivnika.

Kao glavni kandidat za naslednika važi njegov sin Adam Kadirov koji ima samo 18 godina. Mnogi politikolozi i analitičari smatraju da je premlad i da nema iskustva.

Istorija je pokazala da je svaka tranzicija vlasti u Čečeniji bila burna i teška. I sam Kadirov se dugo mučio da uspostavi red i mir po svom nahođenju zbog brojnih političkih sukoba sa političkim protivnicima.

Kada se uzme sve u obzir, ovo predstavlja veliki problem za Putina. On se navodno uveliko priprema za taj mogući trenutak.