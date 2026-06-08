Fudbalski savez Brazila objavio najnovije informacije o stanju svog najpopularnijeg igrača

Izvor: AGIF / ddp USA / Profimedia

Fudbalska federacija Brazila saopštila je da Nejmarov oporavak od povrede lista teče prema planu i da on napreduje pred prvi meč "Selesaa" na Svjetskom prvenstvu 13. juna protiv Maroka.

"Reprezentativac Brazila Nejmar podvrgnut je danas snimanju magnetnom rezonancom. Pregled je pokazao dobar napredak u njegovom oporavku, u skladu sa očekivanim parametrima. Nastaviće da radi prema planiranom procesu oporavka i fizičke pripreme pod nadzorom medicinskog tima reprezentacije Brazila", saopšteno je.

Savez se ovom porukom oglasio pet dana pred prvi meč ekipe Karla Anćelotija na Svjetskom prvenstvu, a nakon što Nejmar još nije odradio nijedan trening sa ekipom. U ovom trenutku nije realno očekivati da on igra protiv Maroka, a da bi mogao da zaigra protiv Haitija, 19. juna.

Za ovu nedelju je planirano da Nejmar nastavi da radi na svojoj fizičkoj pripremi i postepeno će biti pojačavan njegov intenzitet treninga.