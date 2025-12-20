Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović sinoć je postigao svoj prvi gol u dresu Lansa, doprinijevši plasmanu tima u šesnaestinu finala Kupa Francuske.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Bulatović je u 68. minutu, iz slobodnog udarca, matirao golmana Fenjija i tako postavio konačnih 3:1 za Lans. Do tada je Lans već imao dva gola prednosti, koje su postigli Rajan Fofana i Saud Abdulhamid.

U prvom dijelu drugog poluvremena, Lans je imao dva penala, ali su pokušaji Florijana Sotoke i Malanga Sara bili neprecizni. Bulatović je u 76. minutu napustio teren, a konačni rezultat ublažio je Nolan Bonte postigavši gol za Fenji.

Ove sezone Bulatović je odigrao sedam utakmica za Lans i upisao jednu asistenciju, a sinoćnji pogodak dodatno potvrđuje njegov značajan doprinos timu.