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Pavle Mensur se oglasio dok svi bruje o njegovoj vezi sa Jelisavetom: Mladi glumac pokazao kako provodi vrijeme

Pavle Mensur se oglasio dok svi bruje o njegovoj vezi sa Jelisavetom: Mladi glumac pokazao kako provodi vrijeme

Autor Marina Cvetković
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Mladi glumac izbjegava da govori o novoj romansi, a sada je pokazao kako provodi vrijeme.

Pavle Mensur se oglasio dok svi bruje o njegovoj vezi sa Jelisavetom Izvor: Instagarm printscreen / pavlemensur

Mladi glumac, Pavle Mensur, oglasio se dok svi bruje o njegovoj vezi sa 11 godina starijom koleginicom, Jelisavetom Orašanin, koja se navodno razvela od košarkaša Miloša Teodosića.

Sada je pokazao kako provodi vrijeme, a po svemu sudeći on je pobornik teretane i vježbanja.

Pavle se uslikao u teretani, na jednoj od sprava, dok je napravio kratak predah od vježbanja. Na sebi je nosio crnu majicu, kačket i šorc, a oko njega vidimo mušku ekipu.  

Tagovi

pavle mensur teretana fotografije

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