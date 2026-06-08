Mladi glumac izbjegava da govori o novoj romansi, a sada je pokazao kako provodi vrijeme.
Mladi glumac, Pavle Mensur, oglasio se dok svi bruje o njegovoj vezi sa 11 godina starijom koleginicom, Jelisavetom Orašanin, koja se navodno razvela od košarkaša Miloša Teodosića.
Sada je pokazao kako provodi vrijeme, a po svemu sudeći on je pobornik teretane i vježbanja.
Pavle Mensur se oglasio dok svi bruje o njegovoj vezi sa Jelisavetom: Mladi glumac pokazao kako provodi vrijeme
Pavle se uslikao u teretani, na jednoj od sprava, dok je napravio kratak predah od vježbanja. Na sebi je nosio crnu majicu, kačket i šorc, a oko njega vidimo mušku ekipu.