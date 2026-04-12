U borbi za opstanak važan korak napravio je FK Bokelj, koji je u gostima savladao OFK Mladost Lob.bet (1:0), pogotkom Zarije Mugoše

Praznično 29. kolo Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige nije donijelo promjene na vrhu tabele – FK Sutjeska je u velikom derbiju savladala FK Budućnost sa 2:0, dok FK Mornar nastavlja da prati lidera nakon minimalne pobjede nad FK Arsenal Tivat (1:0).

Derbi kraj Bistrice donio je dva različita poluvremena – nakon skromnog i greškama obilježenog prvog dijela, domaćin je u nastavku za svega osam minuta riješio pitanje pobjednika. Vasilije Čavor je u 58. minutu načeo mrežu gostiju nakon kornera, da bi Ivan Vukčević u 66. krunisao sjajnu akciju za konačnih 2:0.

Za Nikšićane je ovo trijumf u pravom trenutku – nakon poraza od Mornara u prošlom kolu, ali i prvi domaći derbi trijumf protiv Budućnosti još od septembra 2021. godine. Istovremeno, Podgoričani su prikazali nedovoljno da ozbiljnije zaprijete, ali i da sa ovakvom igrom razmišljaju o evropskoj sceni.

Drugoplasirani Mornar još jednom je potvrdio ozbiljne ambicije. Barani su u Tivtu savladali Arsenal golom Demira Škrijelja u 62. minutu i upisali šestu uzastopnu pobjedu, ostajući u direktnom priključku za lidersku poziciju.

U borbi za opstanak važan korak napravio je FK Bokelj, koji je u gostima savladao OFK Mladost Lob.bet (1:0), pogotkom Zarije Mugoše.

Bez pobjednika završen je duel FK Jezero i FK Petrovac (1:1). Domaći su poveli preko Bogdanovića, dok je bod gostima donio Bašić.

Siguran je bio i FK Dečić, koji je savladao FK Jedinstvo Bijelo Polje sa 4:2. Dvostruki strijelac bio je Seljimi, dok je veteran Žarko Korać ponovo bio svijetla tačka gostiju sa dva gola.



