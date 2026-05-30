Privrednici će uvoz, izvoz i tranzit robe ubuduće obavljati elektronski preko jedne platforme

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Crna Gora ulazi u proces potpune digitalizacije carinskih i necarinskih procedura kroz uspostavljanje Nacionalnog jedinstvenog šaltera za carinu, centralnog informacionog sistema preko kojeg će privrednici na jednom mjestu završavati procedure za uvoz, izvoz i tranzit robe, prenosi portal CdM.

To je predviđeno Nacrtom zakona o nacionalnoj jednošalterskoj okolini za carinu, koji je pripremilo Ministarstvo finansija, a kojim se prvi put uspostavlja jedinstveni pravni okvir za elektronsku komunikaciju između carinskog organa, državnih institucija i privrede.

Predloženim zakonom predviđena je Nacionalna jednošalterska okolina za carinu, koja će obuhvatiti Nacionalni jedinstveni šalter za carinu, carinske sisteme i necarinske sisteme javnopravnih organa. U praksi, kompanije bi većinu procedura trebalo da završavaju elektronski, bez obilaska više institucija i dostavljanja iste dokumentacije na različitim mjestima, prenosi portal CdM.

Centralna digitalna platforma omogućiće podnošenje zahtjeva, dostavljanje dokumentacije, elektronsko izdavanje dozvola, razmjenu podataka između institucija, kao i elektronsko plaćanje administrativnih taksi i naknada. Predviđena je i automatska provjera usklađenosti podataka iz carinskih deklaracija sa podacima iz odluka i dozvola koje izdaju nadležni organi.

Jedna od ključnih novina je automatizacija velikog dijela procedura koje se trenutno obavljaju ručno. Sistem će omogućiti automatsku analizu rizika, identifikaciju potencijalno rizičnih pošiljki i koordinaciju zajedničkih kontrola između različitih institucija, prenosi portal CdM.

Poseban segment zakona odnosi se na usklađivanje sa evropskim pravilima. Predviđeno je povezivanje sa sistemom Evropske unije za razmjenu sertifikata EU CSW-CERTEX, kao i sa sličnim sistemima država članica CEFTA sporazuma. Nacionalnog koordinatora za te aktivnosti imenovaće Vlada.

Zakonom su definisane i obaveze svih institucija uključenih u sistem. Organi koji imaju sopstvene necarinske sisteme moraće da ih povežu sa Nacionalnim jedinstvenim šalterom za carinu, dok će oni bez sopstvenih sistema koristiti centralnu platformu za obradu zahtjeva i donošenje odluka.

Privredni subjekti će preko sistema podnositi zahtjeve za dozvole i druga odobrenja potrebna za međunarodnu trgovinu, a odluke će im biti dostavljane elektronskim putem. U komunikaciji će se koristiti kvalifikovani elektronski potpisi i elektronski pečati, dok će administrativne takse moći da se plaćaju elektronski, prenosi portal CdM.

Nacrt zakona posebno reguliše obradu ličnih podataka i informacionu bezbjednost. Predviđeno je da se podaci mogu obrađivati isključivo radi sprovođenja carinskih i necarinskih formalnosti, uz jasno definisana pravila pristupa i korišćenja podataka.

Predviđene su i novčane kazne od 30 do 2.000 eura za odgovorna lica u institucijama koja ne budu poštovala zakonske obaveze, uključujući nepovezivanje sistema, neimenovanje koordinatora, nezakonitu obradu podataka ili nepreduzimanje mjera informacione bezbjednosti.

Prema nacrtu, Ministarstvo finansija, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i carinskim organom, moraće da uspostavi Nacionalni jedinstveni šalter za carinu najkasnije u roku od dvije godine od stupanja zakona na snagu. Podzakonski akti biće doneseni u roku od šest mjeseci, dok će institucije imati godinu dana da sprovedu tehničke i organizacione mjere za povezivanje sa sistemom, prenosi portal CdM.