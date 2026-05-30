Aleksandar Lukašenko tvrdi da je Emanuelu Makronu predložio sastanak sa Vladimirom Putinom u Minsku, a da francuski predsjednik nije odbacio tu mogućnost.

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je novinarima da je tokom telefonskog razgovora sa Emanuelom Makronom 24. maja u šali predložio francuskom predsjedniku da pozove ruskog lidera Vladimira Putina i organizuje direktne razgovore u Minsku, a da je Makron pokazao otvorenost prema toj ideji.

"Možda vam se Moskva baš i ne dopada, ali možete da dođete u Minsk. Došli biste vi, Vladimir Vladimirovič (Putin), a ja bih vas tamo dočekao", rekao je Lukašenko da je poručio Makronu tokom telefonskog razgovora.

"Samo sam se šalio. On mi je odgovorio: 'Ne bih isključio takav sastanak'. Rekao sam mu: 'Onda treba da pozovemo Putina. Dođite, sjedite i razgovarajte kao ljudi, licem u lice'", dodao je bjeloruski predsjednik.