Posljednje jesenje kolo „Meridianbet-a“ 1. CFL donijelo je pobjedu Mornaru, Jezeru i Mladosti.

Izvor: Printscreen/FSCG

Sutjeska je doživjela poraz nakon tri vezane pobjede, iako je bila bolji rival u većem dijelu meča, napadala, stvarala šanse.

Barani iskoristili su prektično jedinu pravu priliku i to u finišu prvog poluvremena - Jao je pronašao Denkovića, koji je bio neometan i lako je pogodio sa desetak metara u 41. minutu.

Mornar je ovom pobjedom prišao današnjem rivalu na samo četiri boda i nalazi se na 2. mjestu prvoligaškog karavana.

Jezero je produbilo krizu Budućnosti i došlo do velike pobjede u Beranama - 1:0. Nije bilo mnogo kvalitetnih poteza, praktično nije bilo ni šansi. Trenutak odluke viđen je u nadoknadi drugog poluvremena, kada je Đuričković srušio Đoljaja u šesnaestercu, sudija pokazao na bijelu tačku - siguran izvođač bio je Ognjen Rolović u 93. minutu za vođstvo i pobjedu Jezera.

Mladost je slavila u Tuzima protiv Dečića 4:3 i prekinula niz od tri meča bez pobjede u šampionatu.

Vrlo brzo su gosti iz Lješkopolja postigli dva gola, a u drugom poluvremenu viđeno je čak pet golova. Dečić je smanjio na 1:2 u 51. minutu - Seljimi je izveo slobodan udarac, lopta je na putu do gola zakačila nekog od igrača i završila u mreži. Potom se Vuković odlično snašao u šesnaestercu domaćina i rutinski pogodio za 3:1 u 61. minutu. Nije se predavao Dečić, pa je stigao do 2:3 nakon prekida koji je izveo Seljimi 87. minutu. Tri minuta kasnije novi gol u mreži domaćih - lijepu akciju gostiju završio je Roganović, nakon asistencije Ukšanovića u 90. minutu. Dok je konačnih 3:4 postavio Božović sa bijele tačke u 95. minutu.

Kolo su otvorili Petrovac i Bokelj na kampu FSCG. Nije bilo golova, ni pretjerano mnogo uzbuđenja.

Petrovčani su ostali u zlatnoj sredini, dok je Bokelj nakon lošeg početka šampionata vezao i peti meč bez poraza i izbjegao je posljednju poziciju uoči proljećnje polusezone.

Golova nije bilo u Tivtu, gdje su Arsenal i Jedinstvo osvojili po bod - 0:0.

Parovi:

Petrovac – Bokelj 0:0

Jezero – Budućnost 1:0 (Rolović 93 penal)

Arsenal – Jedinstvo 0:0

Dečić – OFK Mladost 3:4 (Seljimi 51, Braunović 87, Božović 90 penal - Mrvaljević 14, Braunović 25 autogol, Vuković 61, Roganović 90)

Sutjeska – Mornar 0:1 (Denković 41)



