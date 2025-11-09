Barani su tako prekinuli seriju od pet pobjeda, ali su i dalje neporaženi na 10 posljednjih mečeva.

Sutjeska i dalje zadržava lidersku poziciju u MeridianBet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi nakon 15. kola, iako danas nije slavila. Nikšićani su u Tivtu odigrali 0:0 protiv Arsenala, čime su prekinuli seriju od četiri pobjede u svim takmičenjima.

Kiks lidera nije iskoristio Mornar, koji u Baru nije savladao Bokelj (0:0). Barani su tako prekinuli seriju od pet pobjeda, ali su i dalje neporaženi na 10 posljednjih mečeva.

Zaostatak za Sutjeskom smanjili su Dečić i Budućnost. Tuzani su kod kuće savladali Jezero minimalnim rezultatom 1:0, zahvaljujući golu Vuka Strikovića u 92. minutu nakon centaršuta Marka Đokaja. Budućnost je u Bijelom Polju slavila protiv Jedinstva Franca 1:0, a jedini gol postigao je mladi Lazar Savović u 66. minutu, nakon sjajnog dodavanja Momčila Raspopovića. Obje ekipe imaju meč manje od Sutjeske.

U Donjoj Gorici, Mladost Lob.bet upisala je važnu pobjedu protiv Petrovcа (1:0). Jedini gol postigao je Davor Kontić u 35. minutu nakon akcije Rodrigeza i Almeide, kada se lopta odbila od prečke i Kontić je iz blizine zatresao mrežu. Ovo je druga uzastopna pobjeda Mladosti i četvrta u posljednjih pet mečeva.

U Tivtu i Baru mreže su mirovale, pa su Arsenal – Sutjeska i Mornar – Bokelj završili bez pogodaka.

Rezultati 15. kola CFL-a:

Arsenal – Sutjeska 0:0

Dečić – Jezero 1:0 (Striković 90+2′)

Mladost Lob.bet – Petrovac 1:0 (Kontić 35′)

Jedinstvo Franca – Budućnost 0:1 (Savović 66′)

Mornar – Bokelj 0:0



