Građani mogu upravljati vozilom uz potvrdu izdatu nakon podnošenja zahtjeva, dok Ministarstvo sprovodi više postupaka nabavke registarskih tablica

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da kontinuirano prati dinamiku podnošenja zahtjeva za registraciju vozila i postupanja po njima, te da preduzima aktivnosti kako bi se ti postupci rješavali u najkraćem mogućem roku, prenosi portal Vijesti.

Kako su pojasnili odgovarajući na pitanja Vijesti, rok za rješavanje zahtjeva za registraciju vozila, u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Zakonom o upravnom postupku, iznosi 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Iz Ministarstva navode da, shodno zakonskim odredbama, područne jedinice i filijale za građanska stanja i lične isprave izdaju potvrdu o podnijetom zahtjevu za registraciju vozila, sa kojom vozač može upravljati automobilom na teritoriji Crne Gore najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde, odnosno podnošenja zahtjeva, prenosi portal Vijesti.

“Ministarstvo preduzima sve aktivnosti u cilju obezbjeđivanja kontinuiteta u rješavanju zahtjeva za registraciju vozila, uz nastojanja da se eventualna čekanja svode na najmanju moguću mjeru”, saopšteno je iz MUP-a.

Iz tog resora podsjećaju da je još ranije pokrenuta procedura javne nabavke kako bi bio obezbijeđen dovoljan broj registarskih tablica. Navode da je 20. marta 2026. godine objavljena jednostavna nabavka vrijedna 25.000 eura, po kojoj je ugovor zaključen 27. aprila, dok su registarske tablice organizacionim jedinicama dostavljene 28. maja, prenosi portal Vijesti.

Takođe, 19. maja pokrenuta je još jedna jednostavna nabavka registarskih tablica vrijedna 8.000 eura, a postupak je trenutno u fazi zaključivanja ugovora. Pored toga, Ministarstvo je 9. aprila objavilo i otvoreni postupak javne nabavke registarskih tablica na portalu CeJN, za koji su pristigle tri ponude i u toku je njihovo vrednovanje.

Iz MUP-a ističu da će nastaviti da prate stanje i preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti kako bi se obezbijedio kontinuitet u rješavanju zahtjeva za registraciju vozila, uz poštovanje zakonskih procedura i rokova.

Naglašavaju da Ministarstvo ažurno postupa u okviru svojih nadležnosti, ali da dinamika realizacije ovakvih nabavki ne zavisi isključivo od tog resora, već i od tržišnih okolnosti i procedura koje uključuju druge učesnike u postupcima javnih nabavki, prenosi portal Vijesti.