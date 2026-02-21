Lider iz Nikšića gostuje u Podgorici, Mornar čeka Arsenal, Dečić ide na megdan fenjerašu

Utakmicama 20. kola danas počinje proljećni dio sezone u „Meridianbet“ 1. CFL, a nastavak šampionata donosi odmah i najveći derbi crnogorskog fudbala – duel Budućnosti i Sutjeske u Podgorici.

Nikšićani u drugi dio sezone ulaze sa prve pozicije i 36 bodova, čak 11 više od najvećeg rivala. Budućnost je trenutno sedma i derbi vidi kao priliku da prekine niz od četiri poraza i uhvati priključak u borbi za vrh tabele. Ni Sutjeska nije u idealnoj formi – u posljednja četiri kola upisala je tri remija i poraz.

Podgoričani su tokom zimskog prelaznog roka značajno promijenili igrački kadar, a krajem prošle godine na klupu je stigao Miodrag Božović.

„Očekujemo tešku utakmicu, koja će, nadam se, biti lijepa za gledanje. Sutjeska je prva, mi sedmi i potreban nam je izlaz iz rezultatske krize. Očekujemo i priželjkujemo pobjedu, ali niko to ne može da garantuje. Garantujemo samo borbu i da ćemo dati sve od sebe“, rekao je Božović.

Trener Sutjeske Dejan Jelenić ističe da derbi nosi posebnu težinu, ali da njegova ekipa mora ostati fokusirana.

„Dueli Sutjeske i Budućnosti uvijek su bili istinski praznici crnogorskog fudbala. Ne treba gledati unazad i na tradiciju, jer će se računati samo ono što se dogodi u narednih devedeset minuta. Čeka nas teška utakmica, ali na nama je da budemo maksimalno koncentrisani i pružimo svoj maksimum“, poručio je Jelenić.

Jedno od najprijatnijih iznenađenja jesenjeg dijela prvenstva je Mornar, koji sa druge pozicije dočekuje Arsenal iz Tivta, ekipu iz zone baraža. Barani će na svom terenu imati ulogu favorita.

Dečić, koji je jesen završio u vrhu tabele sa pet bodova manje od Sutjeske, gostuje Jedinstvu Franca u Bijelom Polju. Tuzani tokom zime nijesu pravili veće promjene u sastavu, dok domaćin sa posljednje pozicije traži bodove spasa.

Derbi sredine tabele igraju Petrovac i Jezero, dok će se u Kotoru sastati Bokelj SBBet i OFK Mladost Lob.bet.

Parovi 20. kola:



13:00

Petrovac – Jezero

14:00

Budućnost – Sutjeska

14:30

Jedinstvo Franca – Dečić

15:00

Bokelj SBBet – OFK Mladost Lob.bet