Počinje 29. kolo domaćeg šampionata, borba za vrh i opstanak sve neizvjesnija

Utakmicama 29. kola sjutra se nastavlja takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, a centralni događaj biće najstariji crnogorski derbi između FK Sutjeska Nikšić i FK Budućnost Podgorica, koji se igra od 14 sati u Nikšiću.

Rivali su ove sezone odigrali tri međusobna meča, a uspješnija je bila Budućnost sa dvije pobjede, uključujući i posljednji duel na svom terenu (2:1). Sutjeska u derbi ulazi nakon poraza od FK Mornar Bar, ali i dalje drži prvo mjesto na tabeli.

Drugoplasirani Mornar gostovaće u Tivtu gdje će od 15 sati igrati protiv FK Arsenal Tivat, koji vodi borbu za opstanak i ima samo bod više od zone ispadanja.

U istom terminu zakazani su i dueli FK Jezero Plav – OFK Petrovac u Beranama, kao i FK Mladost DG – FK Bokelj na Trening kampu Fudbalskog saveza Crne Gore.

Kolo će biti kompletirano susretom FK Dečić Tuzi i FK Jedinstvo Bijelo Polje u Tuzima.

Nakon 28 odigranih kola, Sutjeska je lider sa 55 bodova, četiri više od Mornara. Petrovac zauzima treće mjesto sa 44 boda, dok Dečić ima bod manje. Budućnost je peta sa 41 bodom, što dodatno pojačava značaj predstojećeg derbija u borbi za vrh tabele.