Ruske vlasti tvrde da su u ukrajinskim napadima pogođeni naftni objekti i lučka infrastruktura, dok zvanični Kijev za sada nije komentarisao navode

Ukrajinska vojska je tokom noći između 29. i 30. maja navodno izvela napade na naftnu infrastrukturu na više lokacija u Rusiji i na teritorijama pod ruskom kontrolom, prema navodima ruskih zvaničnika i objavama na društvenim mrežama.

So, I thought I’d be up most of the night, but it’s been pretty quiet here in Dnipro.



Meanwhile, Ukrainian forces reportedly carried out a series of long-range strikes deep inside Russian-held territory.



In Taganrog, local authorities reported damage to a tanker and a fuel…pic.twitter.com/psSnIj1bOI — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA)May 30, 2026

Fotografije i snimci koje su objavili lokalni stanovnici navodno prikazuju veliki napad dronovima na ruski grad Taganrog u Rostovskoj oblasti. Guverner te oblasti Jurij Slusar saopštio je putem Telegrama da su nakon napada izbili požari na rezervoaru za gorivo, naftnom tankeru i administrativnoj zgradi u luci Taganrog.

Ukraine’s drones hit Russian targets across operational depth, including an ST-68 radar under a radome in Feodosia and a Pantsir-S1 near Novofedorivka in occupied Crimea. Other strikes hit fuel rail tanks in Makiivka, a logistics depot in Mariupol, an ammo depot in Rubizhne, a…pic.twitter.com/OUkY5XNFVR — NOELREPORTS (@NOELreports)May 29, 2026

Slusar je naveo i da su tokom napada povrijeđene dvije osobe.

Gradonačelnica Taganroga Svetlana Kambulova izjavila je da su dronovi pogodili infrastrukturu za utovar na pristaništu, dodajući da su požari ubrzo stavljeni pod kontrolu i ugašeni.

Eksplozije su oko 3.20 časova po lokalnom vremenu prijavljene i u Feodosiji na Krimu. Prema informacijama koje prenose lokalni telegram kanali, stanovnici su prijavili požar u skladištu nafte u tom gradu.

Crimea, Feodosia: Defence Forces are likely to be attacking the oil depot.pic.twitter.com/ChemzxkpHY — Exilenova+ (@Exilenova_plus)May 30, 2026

Taganrog je jedna od većih ruskih luka na Azovskom moru, smještena u Rostovskoj oblasti, nedaleko od granice sa Donjeckom oblašću. Grad je i ranije bio meta napada dronovima, a posljednje eksplozije na tom području prijavljene su tokom noći 27. maja.

Ukrajinska vojska za sada nije komentarisala navodne napade, dok informacije o razmjerama pričinjene štete još nijesu zvanično potvrđene.

Ataque ucraniano con misiles Storm Shadow contra el aeródromo Taganrog Central (Rusia)



El ataque destruyó parte del equipo del batallón de comunicaciones y apoyo radioelectrónico



Estos objetos son críticos para el aeródromo, y una gran perdida para los rusospic.twitter.com/V4EqLFmrNF — Mundo Andriy (@andriy_ht)May 29, 2026

Posljednjih mjeseci Ukrajina se sve više oslanja na domaću proizvodnju bespilotnih letjelica za izvođenje napada duboko unutar ruske teritorije, posebno na objekte povezane sa preradom nafte, logistikom i vojnom industrijom.

Prema podacima koje je prikupio medij „Vot Tak“, sa sjedištem u Poljskoj, ukrajinske snage su od početka ruske invazije na Ukrajinu najmanje 158 puta gađale ruske rafinerije nafte.