Rumunske vlasti saopštile su da je dron koji je pao na zgradu nesumnjivo ruske proizvodnje, odbacujući tvrdnje da je njegovo porijeklo nejasno.

Dron koji je u četvrtak uveče pao na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu nesumnjivo je ruske proizvodnje, izjavio je vršilac dužnosti ministra odbrane Radu Miruca, kategorično odbacujući spekulacije o porijeklu letjelice.

Na konferenciji za novinare održanoj u petak uveče u Ministarstvu odbrane, kojoj je prisustvovao i načelnik Generalštaba, Miruca je negirao spekulacije da dron koji je izazvao jutrošnji incident nije ruski.

Poziv ruskoj strani

"Pozivamo one iz Rusije koji vjeruju da postoje detalji koji bi ovaj dron učinili neruskim, da od sjutra dođu u sjedište Glavne obavještajne uprave Oružanih snaga, gdje mogu da potraže serijski broj na proizvodima ruske proizvodnje. Razumijem ovu maglu koja se stvara oko ruske agresije protiv Ukrajine, ali ono što je tamo pronađeno, na osnovu serije predmetnih komponenti, nesumnjivo je proizvod ruske proizvodnje", rekao je vršilac dužnosti ministra odbrane.

Reports of several people injured, some seriously, following the impact of a Russian one-way attack drone tonight on a residential building in Galați, Eastern Romania.pic.twitter.com/2dQO0Qxfgd — OSINTdefender (@sentdefender)May 28, 2026

Rumunska ministarka vanjskih poslova Oana Coju takođe je večeras reagovala, rekavši za France24 da nema mnogo strpljenja za tvrdnju ruskog predsjednika Vladimira Putina da je prerano reći odakle je došao dron.

Putinov odgovor

Reakcija rumunske zvaničnice uslijedila je nakon što je ruski predsjednik doveo u pitanje porijeklo drona koji se srušio na stambenu zgradu u Galacu.

Putin:



The first reaction in the EU to any drone is to call it Russian, and then it turns out that it isn't.pic.twitter.com/BTIK5EUDsJ — Clash Report (@clashreport)May 29, 2026

"Ne znam kakav je dron eksplodirao u Rumuniji. Neka nam pošalju ostatke", rekao je Vladimir Putin novinarima, prema pisanju lista "Kijev post".

Incident u Galacu

Dron se srušio na stambenu zgradu u četvrtak uveče oko dva sata ujutro. Dvije osobe su dobile medicinsku pomoć na licu mjesta, dok su žena i četrnaestogodišnje dijete prevezeni u bolnicu sa opekotinama. Oko 70 stanovnika je evakuisano.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da se radi o dronu "Geran 2" ruske proizvodnje i da je njegov cjelokupan teret eksplodirao pri udaru.

"Rusija snosi punu odgovornost za ovaj incident", rekao je predsjednik Nikušor Dan.