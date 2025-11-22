Nakon dvonedjeljne pauze, danas se nastavlja šampionat u „Meridianbet“ 1. CFL mečevima 16. kola.

Lider na tabeli, Sutjeska, dočekuje Dečić na stadionu kraj Bistrice. Duel može značajno odrediti jesenjeg prvaka – trijumf Nikšićana učvrstio bi ih na vrhu, dok bi pobjeda Tuzana približila ekipu iz Tuzi cilju. Očekuje se uzbudljiva fudbalska predstava.

Budućnost pod Goricom igra sa Mornarom. „Plavi“ žele da nastave pobjednički ritam, dok su Barani pod Steševićem u seriji i nastoje da se vrate na vrh. Očekuje se otvorena, napadačka igra.

Petrovac na Malom brdu dočekuje Jedinstvo Franco. „Nebeskoplavi“ su favoriti protiv pretposljednje ekipe i žele da se vrate na pobjednički kolosjek.

Primorski derbi u Kotoru igraju Bokelj i Arsenal, dok u Beranama koplja ukrstaju Jezero i OFK Mladost Lob.bet. Bodovi su važni domaćinu za bijeg sa dna, a Lješkopoljcima za nastavak pozitivne



Parovi:

13:00

KOTOR: Bokelj SBBet – Arsenal

13:30

PETROVAC: Petrovac – Jedinstvo Franca

14:00

PODGORICA: Budućnost – Mornar

BERANE: Jezero – OFK Mladost Lob.bet

18:00

NIKŠIĆ: Sutjeska – Dečić





