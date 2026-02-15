Strašna sudbina Đerara Deulofeua, nekada talenta Barselone koji je godinama van fudbala

Španski fudbaler Đerar Deulofeu (31) već godinama prolazi agoniju zbog teške povrede koljena. Povrijedio se prije 1.121 dan i bio je u takvom stanju da nije mogao ni da šeta sa djecom, niti da vozi automobil.

Povreda se dogodila početkom 2023. godine, dok je igrao za Udineze. Na stadionu „Luiđi Feraris“ proveo je 15 minuta na terenu, ne znajući da igra sa pokidanim prednjim ukrštenim ligamentom koljena. Bio je to meč protiv Sampdorije, koju je tada vodio Dejan Stanković. Udineze je slavio u Đenovi 1:0, ali je za Deulofeua to bio početak noćne more.

„U tih 15 minuta ukršteni ligament je potpuno pokidan. Bila je to moja posljednja utakmica“, rekao je u intervjuu za Bi-Bi-Si.

Problem nije bio samo pokidani ligament, koji je već operisao u proljeće 2020. dok je bio igrač Votforda, već i komplikacije koje su uslijedile.

„Odeš na operaciju, zamijene ti ukršteni ligament i oporaviš se ubrzano. Međutim, ovog puta problem je bila infekcija“, rekao je nekadašnji đak Barselone i polaznik čuvene „La Masije“.

Infekcija je uništila hrskavicu, a situacija je podsjećala na težak slučaj Santija Kazorle, kojem je gangrena napravila velike probleme sa Ahilovom tetivom.

„To je nevjerovatan primjer i mogu da shvatim kako je bilo njemu“, kazao je Deulofeu.

"Blizu sam povratku na teren"

U međuvremenu, Španac je podvrgnut tretmanu ubrizgavanja ćelija i već dvije godine aktivno radi u teretani, u pokušaju da se vrati na teren.

„Već šest mjeseci gradim mišiće u teretani sa fizioterapeutom i kondicionim trenerom. Radimo tri do četiri sata svakog jutra, pet dana u sedmici i treniramo na stadionu Udinezea. Vidjećemo da li mogu da podnesem opterećenje. Presrećan sam, jer osjećam da mi je noga zaista jaka. Što imaš više mišića, trpiš manji bol u koljenu i osjećam da je koljeno spremno za trčanje i da sam blizu povratka. Ako pričamo o mišićima, mislim da sam u istom stanju kao momci koji igraju. Ipak, vidjećemo kako će koljeno reagovati bez hrskavice i bez meniskusa“, rekao je Deulofeu.

Španac je igrao za matičnu Barselonu od 2011. do 2015, ali je uglavnom nastupao za Barselonu „B“. Nakon toga je igrao za Everton, Sevilju i Milan, potom se 2017. vratio u Barselonu, zatim potpisao za Votford, a 2020. stigao u Udineze. Sa italijanskim klubom raskinuo je ugovor nakon što dvije godine nije odigrao ni minut.

Nekadašnji talenat Barse i reprezentativac Španije (2014–2017) ne odustaje od karijere i ima dovoljno vremena pred sobom, jer će u martu napuniti 32 godine. Očigledno je da ima i čvrstu volju da uspije i ponovo zaigra.