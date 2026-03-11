"Raspredanjem teorija zavjere i iznošenjem očigledno neosnovanih i zlonamjernih optužbi pokušava se prikriti suština problema "

Povodom saopštenja izvršnih direktora EPCG i CEDIS-a, u kojem se pravosnažna sudska presuda pokušava predstaviti kao dio navodne „kriminalne organizacije“, javnosti treba predočiti ključne činjenice – sudski postupak trajao je 13 godina, sprovedena su brojna vještačenja, a dvije sudske instance potvrdile su odgovornost energetskih kompanija za štetu nanesenu firmi „Kvadrat Komerc“, prepoznatljivoj po brendu „Mali Medo“, naveo je vlasnik kompanije Željko Medojević.

Njegovo reagovanje prenosimo u cjelosti

Povodom jučerašnjeg saopštenja izvršnih direktora EPCG i CEDIS-a, objavljenog u više medija, u kojem se iznose teške optužbe i pokušava diskreditovati pravosnažna sudska odluka, dužan sam da javnosti ukažem na nekoliko ključnih činjenica.

Izvršni direktori EPCG i CEDIS-a su i u svojim javnim istupima iznijeli niz tvrdnji koje pokazuju takvo nepoznavanje propisa kojima je regulisana djelatnost pravnih lica na čijem se čelu nalaze da bi, u svakoj ozbiljnoj pravnoj i poslovnoj sredini, nakon ovakvih navoda morali ozbiljno preispitati svoju sposobnost da obavljaju funkcije koje su im povjerene, kao i odgovornost onoga ko ih ovako loše savjetuje, a kome se, po svemu sudeći, za to isplaćuje nimalo mala naknada.

Ovom istupu prethodile su informacije o visini zarada u državnim energetskim kompanijama,gdje menadzment kompanija prima godišnje priblizno koliko je po sudskoj presudi moja izmakla dobit , izvršni direktor EPCG, Dragaš, prima platu od 4.784 eura, a izvršni direktor CEDIS-a, Ivanović, 3.857 eura. Zato se s pravom postavlja pitanje da li je konstrukcija o navodnoj „kriminalnoj organizaciji“ pokušaj skretanja pažnje sa tih tema i sa odgovornosti za poslovanje kompanija kojima upravljaju.

Ono što je očigledno jeste da oni pod javnim interesom smatraju svoj i uski interes svog poslovanja, a ne ono što je propisano. Članom 4 Zakona o energetici jasno je propisano da je obezbjeđivanje dovoljnih količina energije potrebnih za život i rad građana, kao i za poslovanje i razvoj privrednih subjekata, od javnog interesa, te da snabdijevanje mora biti sigurno, pouzdano i kvalitetno.Takođe, prema pravilima funkcionisanja elektrodistributivnog sistema, potrošači se razvrstavaju na domaćinstva, ostalu potrošnju i javnu rasvjetu, pri čemu kategorija „ostale potrošnje“ obuhvata poslovne i privredne subjekte, uključujući i proizvodne prostore poput pogona konfekcije.Raspredanjem teorija zavjere i iznošenjem očigledno neosnovanih i zlonamjernih optužbi pokušava se prikriti suština problema – a to je šteta koju je Elektroprivreda Crne Gore svojim postupanjem prouzrokovala pravnom licu „Kvadrat Komerc“, a posredno i meni kao njegovom osnivaču i jemcu za brojne kreditne obaveze.

Posebno je indikativno što se u javnim istupima svjesno izbjegava pomenuti o kojoj firmi je riječ. Riječ je o prepoznatljivom crnogorskom brendu „Mali Medo“, koji je godinama bio prisutan na tržištu i predstavljao dokaz da se u Crnoj Gori, bez neformalnih privilegija, privilegovanih aranžmana ili šematskih kombinacija, može zajedno sa inostranim partnerima izgraditi zdrav i perspektivan poslovni sistem.Postupak koji danas pokušavaju predstaviti kao „namješten“ trajao je 13 godina, tokom kojih su EPCG i CEDIS imali punu mogućnost da dostave sve dokaze koje su smatrali relevantnim. U tom periodu promijenjeno je više njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika, a sprovedena su i brojna vještačenja, uključujući supervještačenje Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i vještačenja tekstilno-tehnološke i ekonomsko-finansijske struke. Zaključak je bio isti – da su EPCG i CEDIS odgovorni za okolnosti koje su dovele do nemogućnosti poslovanja „Kvadrat Komerca“ i do bankrota tog pravnog lica.Nakon toga, Osnovni sud u Podgorici je 17. februara 2025. godine donio presudu u moju korist, a Viši sud u Podgorici je 2. decembra 2025. godine odbio žalbu EPCG i CEDIS-a i potvrdio presudu, čime je odluka postala pravosnažna.Sve to ukazuje da su tvrdnje iz njihovog saopštenja zasnovane ili na potpunom nerazumijevanju osnovnih propisa koji uređuju energetsku djelatnost, ili na svjesnom pokušaju da se zamijene teze.U svakom slučaju, sadržaj njihovog saopštenja i javni nastupi koji su uslijedili pokazuju upravo ono na šta sam ukazao na početku – ozbiljno nerazumijevanje propisa koji uređuju energetsku djelatnost i funkcionisanje elektrodistributivnog sistema, kao i očigledno pogrešno pravno savjetovanje.Zloupotrebama procesnog prava od strane CEDIS-a sudski proces je trajao predugo pa su kamate premasile sam odstetni zahtjev. Zbog svega navedenog, ukoliko postoji makar minimum lične, profesionalne i moralne odgovornosti, bilo bi očekivano da izvršni direktori EPCG i CEDIS-a razmotre sopstveni položaj i podnesu ostavke na funkcije koje trenutno obavljaju.