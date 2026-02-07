Fudbaleri Barselone pobijedili su na svom terenu Majorku 3:0, u utakmici 23. kola španskog prvenstva.

Izvor: pressinphoto / ddp USA / Profimedia

Barselona je povela u 29. minutu golom Roberta Levandovskog, a prednost je udvostručio Lamin Jamal u 61. minutu. Kod oba pogotka asistirao je Dani Olmo.

Konačan rezultat postavio je Mark Bernal u 83. minutu.

Poslije treće uzastopne pobjede, ukupno 19. u ligi, Barselona je prva sa 58 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida, koji ima utakmicu manje.

Majorka je pretrpjela 11. poraz i zauzima 15. mjesto na tabeli sa 24 boda.

Kasnije igraju Real Sosijedad - Elče.

Španska liga je zbog loših vremenskih uslova odložila utakmice Rajo Valjekano - Ovijedo i Sevilja - Đirona.