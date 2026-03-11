Darko Lazić pao u nesvijest: Pjevaču saopštili da mu je rođeni brat poginuo

Darku Laziću je pozlilo kada je čuo strašne vijesti.

Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial

Dragan Lazić izgubio je život 11. marta na putu ka Šapcu. Rođeni brat pjevača Darka Lazića stradao je na motoru.

Kako saznaju domaći mediji, kada su Darku saopštili stravičnu vijest, njemu se slošilo i izgubio je svijest.

Inače, navodno je porodica krila od pjevača da mu je mlađi brat poginuo.

"Darku nisu smjeli da kažu da je na licu mjesta poginuo. Tek kasnije su mu saopštili vijesti zbog reakcije. Cijela porodica je van sebe. Sve se desilo kod Šapca", rekao je za "Blic" izvor blizak porodici.

Pjevač je bio veoma vezan svog brata, a malo je poznato da je Dragan takođe bio pjevač, ali nije imao želju da postane dio estrade.

"Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno", rekao je Dragan jednom prilikom za Blic.

Izvor: Telegraf/ MONDO