Fudbaler Barselone Fermin Lopez produžio je ugovor sa tim klubom do juna 2031. godine, saopštio je španski klub.

Izvor: Cesar Cebolla / ALFAQUI / Newscom / Profimedia

Ovaj 22-godišnji fudbaler je bio blizu prelaska u Čelsi prošlog ljeta, ali je ostao u Barseloni i postao bitan član tima Hansija Flika zahvaljujući svom golgeterskom instinktu, prenosi Beta.

Ove sezone postigao je deset golova, uključujući pet u Ligi šampiona, uz 11 asistencija iako nije uvijek bio starter.

Barselona je novi ugovor sa Ferminom nazvala "strateškom odlukom".

Fermin se pridružio Barseloni kada je imao 13 godina. Njegov prethodni ugovor važio je do 2029. godine.

On je odigrao samo pet utakmica za reprezentaciju Španije, ali se očekuje da će biti dio nacionalnog tima za Svjetsko prvenstvo ovog ljeta.