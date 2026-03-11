"Gogovorila sam mu da se mane se motora": Oglasila se žena koju Darko Lazić naziva drugom majkom

Živkica Miletić nije krila šok i tugu nakon smrti Dragana Lazića.

Izvor: Instagram/lazic.n.n/Printscreen

Živkica Miletić zanijemjela je od tuge kada je saznala strašnu vijest – rođeni brat Darka Lazića tragično je izgubio život.

"Ljudi moji, šta je ovo? Šta se dešava na ovom svijetu? Pa tek je moj Darko stigao iz daljine, a zar ovo da ga dočeka...", izgovorila je kroz suze, vidno potresena.

"Znam tog dečka, znam koliko su njih dvojica bili vezani. Srce mi se cijepa kada pomislim na Darka i bol kroz koji sada prolazi. Ja od tuge i bola jedva govorim…“, rekla je drhtavim glasom.

Sa knedlom u grlu postavila je pitanje koje mnogi ovih dana postavljaju: "Zašto, Bože? Kako je moguće da se ovakve tragedije dešavaju?"

Posebno ju je potresla pomisao kako da se obrati Darku"Ne znam kako sada da pozovem mog Darka. Šta da mu kažem? Postoje li uopšte riječi koje mogu da ublaže ovakav gubitak?"

Na kraju je, slomljena tugom, dodala i apel: "I ti motori… dokle će više da odnose mlade živote? Dokle će roditelji, braća i sestre da plaču za svojom djecom i najmilijima? "

"Jao, jao, jao… Nisam znala. Ne mogu da vjerujem šta je ovo. Ne mogu da zovem Darka - kako da ga zovem? Mnogo sam dobro znala njegovog brata. Šta je ovo? Ne mogu da se opasuljim. Ne mogu da vjerujem šta će Darka više da snađe u životu? Govorim i njemu - mani se motora, automobila, ne ide mu to. Sto puta sam to govorila. Volim ga kao svog sina. Mnogo mi je žao"

Vijest o tragediji potresla je sve koji poznaju porodicu, a bol zbog izgubljenog mladog života ostavlja dubok trag u srcima najbližih.

Izvor: Kurir/ MONDO