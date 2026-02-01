Barselona je zadržala prvo mjesto na tabeli La Lige.

Fudbaleri Barselone su u 22. kolu španske La Lige savladali Elče sa 3:1 i tako zadržali pritisak na Real Madrid, koji pred meč protiv Rajo Valjekana zaostaje četiri boda. Katalonski tim je dominirao tokom većeg dijela meča i imao brojne šanse da poveća prednost, ali je morao da se zadovolji ubedljivim trijumfom.

Vođstvo za goste Barselona je obezbijedila već u 6. minutu kada je Lamin Jamal iskoristio precizan pas Danija Olma i savladao golmana Inakija Penju. Ipak, Elče se nije predavao, pa je tako u 29. minutu Alvaro Rodrigez izjednačio, koristeći odličan pas Valere i savladavši Žoana Garsiju.

Barselona je ipak brzo preuzela kontrolu. U 40. minutu De Jong je asistirao Feranu Toresu za novi pogodak, dok je u nastavku drugog poluvremena Markus Rašford postavio konačnih 3:1, nakon što je ušao sa klupe. Domaći su imali još dvije prilike za smanjenje rezultata, dok je golman domaćina Injaki Penja briljirao i spriječio još veće vođstvo gostiju.

Trener Hansi Flik morao je da vodi računa i o povredama, jer su ranije sa terena zbog zdravstvenih problema izašli Rafinja i Kunde, dok se Jamal požalio na manju povredu tokom meča, ali je srećom uspio da ostane na terenu do kraja.

