Sad već bivši fudbaler Barselone Dro Fernandez napustio je klub i postaće igrač Pari Sen Žermena

Izvor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Mladi vezista Barselone Dro Fernandez odlučio je da napravi veliki iskorak u karijeri i preseli se u Pariz. Tamo će, prema svemu sudeći, pojačati redove Pari Sen Žermena već tokom januarskog prelaznog roka, a ovaj potez u Kataloniji smatraju jedim od najvećih gubitaka.

Kako prenosi ugledni njemački novinar Florijan Pletenberg, PSŽ je postigao načelni dogovor sa 18-godišnjim ofanzivnim veznim igračem, koji je, uprkos interesovanju klubova poput Mančester Sitija, Borusije Dortmund i Čelsija, prednost dao dolasku na Park prinčeva. Fernandez važi za jednog od najtalentovanijih fudbalera iz škole La Masija, a navodno je iskoristio otkupnu klauzulu od svega šest miliona eura, koju je sam isplatio, čime je stekao status slobodnog igrača.

Njegov odlazak iz Barselone posebno je teško pao treneru Hansiju Fliku. Prema pisanju Katalunja Radija i Dijario Sporta, mladi fudbaler je lično obavijestio Flika o namjeri da napusti klub, što je trenera zateklo. Izvori bliski Barseloni navode da je Flik imao veliko povjerenje u Fernandeza i da ga je klub video kao igrača sa potencijalom za osvajanje velikih trofeja u godinama koje dolaze.

"Ovo je najveće razočaranje u mojoj karijeri", poručio je Flik nakon rastanka sa talentovanim vezistom.

Ipak, Fernandez je odlučio da započne novo poglavlje u Parizu, gdje se nada većoj minutaži i ubrzanom razvoju na najvišem nivou fudbala.