Prema procjenama organizatora i Svjetske atletike, na prvenstvu će nastupiti oko 500 atletičara i atletičarki iz više od 120 zemalja svijeta, koji će se takmičiti u 27 disciplina – po 13 u muškoj i ženskoj konkurenciji, uz jednu mješovitu štafetu.

Izvor: Profimedia

Crnogorska rekorderka u skoku uvis Marija Vuković predstavljaće Crnu Goru na World Athletics Indoor Championships 2026, koje će se održati od 20. do 22. marta u poljskom gradu Toruń. Na jednom od najznačajnijih atletskih takmičenja u dvorani okupiće se sama elita svjetske atletike, a Vuković će biti jedina predstavnica Crne Gore na planetarnom šampionatu.Sa Marijom na takmičenju biće i njen trener grk Vasillikos Dimitros.

Ono što je praktično bilo jasno još 11. februara, kada je Marija na međunarodnom mitingu u Beograd preskočila 194 centimetra, danas je dobilo i zvaničnu potvrdu od strane Svjetsjke atletike.Nakon što su tokom proteklog vikenda završena sva kvalifikaciona takmičenja širom svijeta, World Athletics objavila je konačne startne liste, prema kojima se crnogorska atletičarka nalazi među 12 najboljih skakačica svijeta u dvorani, čime je izborila mjesto na prestižnom takmičenju.

Elita svjetske atletike u Torunju

Svjetsko dvoransko prvenstvo predstavlja centralni događaj zimske sezone u kalendaru svjetske atletike, a zbog ograničenog broja učesnika plasman na ovo takmičenje izuzetno je zahtjevan. U svakoj disciplini pravo nastupa ima ograničen broj atletičara, dok jedna država može imati najviše dva predstavnika po disciplini, pod uslovom da ispunjavaju kvalifikacione kriterijume ili se nalaze dovoljno visoko na svjetskoj rang-listi.

Upravo zbog toga plasman među 12 najboljih skakačica svijeta predstavlja veliki rezultat i potvrdu vrhunskog sportskog nivoa.

Veliki značaj za crnogorsku atletiku

Vuković iza sebe ima i bogato iskustvo sa najvećih međunarodnih takmičenja. Tokom karijere nastupila je na četiri Evropska prvenstva na otvorenom i šest Svjetskih prvenstava, a najveći uspjeh ostvarila je na European Athletics Championships 2022, gdje je osvojila srebrnu medalju i postala vicešampionka Evrope.

Zahvaljujući takvim rezultatima, Marija Vuković se već godinama nalazi među najkvalitetnijim skakačicama u Evropi i svijetu, a plasman među 12 najboljih na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju predstavlja još jednu potvrdu kontinuiteta vrhunskih rezultata.

Za crnogorsku atletiku ovaj nastup ima poseban značaj, jer će Crna Gora i na jednom od najvećih svjetskih atletskih događaja u dvorani imati predstavnicu među svjetskom elitom, što predstavlja veliki uspjeh i potvrdu kvaliteta crnogorskog sporta na međunarodnoj sceni.