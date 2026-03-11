FBI je upozorio policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao da odgovori na američke vojne napade dronovima sa brodova kod zapadne obale, dok američki zvaničnici izražavaju zabrinutost i zbog moguće upotrebe dronova meksičkih narko-kartela blizu granice.

Izvor: Harvepino/Shutterstock/Morteza Nikoubazl / Zuma Press / Profimedia

Poslednjih dana, FBI je upozorio policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao da uzvrati na američke vojne napade napadima dronovima sa brodova kod zapadne obale. Upozorenje, koje se zasniva na obavještajnim podacima prikupljenim od početka februara, poslato je lokalnim vlastima krajem prošlog mjeseca, piše ABC njuz.

"Prema informacijama koje smo nedavno dobili, Iran je navodno nameravao da pokrene iznenadni napad dronom sa neidentifikovanog plovila kod obale Sjedinjenih Država od početka februara 2026. godine. Napad bi bio usmjeren na neodređene mete u Kaliforniji i bio bi izvršen u slučaju američkog napada na Iran. Nemamo dodatnih informacija o vremenu, metodi, meti ili počiniocima ovog navodnog napada", navodi se u biltenu, koji je video ABC njuz.

Upozorenje je izdato u kontekstu vojnih akcija Trampove administracije protiv Islamske Republike, na koje je Iran već odgovorio napadima dronovima na mete širom Bliskog istoka. Lokalna kancelarija FBI-ja u Los Anđelesu odbila je da komentariše, čekajući odgovor Bele kuće.

Zabrinutost i zbog meksičkih kartela

Američki obavještajni zvaničnici su takođe izrazili zabrinutost poslednjih mjeseci zbog sve veće upotrebe dronova od strane meksičkih narko-kartela. Postoje strahovi da bi se ta tehnologija mogla koristiti za napad na američke snage i osoblje u blizini granice sa Meksikom.

"Nepotvrđen izvještaj ukazuje da su neidentifikovani lideri meksičkog kartela odobrili napade dronovima koji nose eksploziv na američke bezbjednosne snage i vojno osoblje duž granice SAD i Meksika", navodi se u biltenu iz septembra 2025. godine.

U dokumentu se dodaje da bi "takav napad na američko osoblje ili interese unutar Sjedinjenih Država bio bez presedana, ali je vjerovatan scenario, iako karteli obično izbjegavaju poteze koji bi privukli neželjenu pažnju ili reakciju američkih vlasti".

Analiza bivšeg obavještajnog oficira

Džon Koen, saradnik ABC njuza i bivši šef obavještajne službe u Ministarstvu za unutrašnju bezbjednost, rekao je da je zabrinut zbog mogućnosti ratovanja dronovima iz Pacifika i iz Meksika.

"Znamo da Iran ima značajno prisustvo u Meksiku i Južnoj Americi. Imaju veze, imaju dronove, a sada imaju i motiv da izvrše napade. FBI je mudro postupio što je izdao ovo upozorenje kako bi se savezne i lokalne vlasti mogle bolje pripremiti i odgovoriti na ove vrste prijetnji. Informacije poput ovih su ključne za sprovođenje zakona", rekao je Koen, prenosi Index.

Iako upozorenje FBI-ja nije preciziralo kako bi se dronovi mogli približiti kopnu SAD, obaveštajni zvaničnici su dugo strahovali od mogućnosti da je oprema za napad unaprijed postavljena - bilo na kopnu ili na brodovima na moru - u slučaju da Izrael ili SAD napadnu Iran.