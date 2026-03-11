logo
Ana Sević napustila snimanje kada je saznala da je Darku Laziću poginuo brat: Oglasila se bivša žena nakon tragedije

Autor Ana Živančević
0

Ana Sević nije krila tugu zbog smrti Dragana Lazića.

Ana Sević napustila snimanje kada je saznala da je Darku Laziću poginuo brat Izvor: Kurir

Danas je poginuo rođeni brat Darka Lazića Dragan u saobraćajnoj nesreći na motoru. Tragične vijesti o Draganovoj smrti zatekle su voditeljku Anu Sević na snimanju "Zvezda Granda".

Ana je primila poziv na pauzi od snimanja nakon čega je briznula u plač, a kolege su odmah pritrčale da je utješe.

Voditeljka nije imala snage da govori od šoka kada je u suzama izustila samo jednu rečenicu.

"On je bio stric mog djeteta", potresno je rekla nakon čega je ubrzo napustila Grandov studio, a njene kolege su nastavile

Inače, Dragan se takođe se bavio pjevanjem, mada nikada nije imao želju da postane dio estrade.

"Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno", rekao je Dragan Lazić ranije jednom prilikom.

Izvor: Grand.online/ MONDO

