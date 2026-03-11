Teroristi su napali hotele u Iraku u kojima borave Amerikanci, a Ambasada SAD upozorava na opasnost i apeluje na oprez.

Izvor: YouTube/ET Now

Grupe terorista koje podržava Iran ciljale su hotele koje često posećuju Amerikanci u Iraku, saopštila je Ambasada SAD u Bagdadu.

Ambasada je apelovala na američke državljane da budu oprezni i pripreme se za moguće nove napade, posebno na američku naftnu i energetsku infrastrukturu u zemlji.

"Iran i terorističke milicije povezane s Iranom i dalje predstavljaju značajnu prijetnju javnoj bezbjednosti. Amerikanci se pozivaju da budu oprezni, da ne privlače pažnju i da se drže podalje od područja koja bi ih mogla učiniti metom. Okupljanje u zonama povezanima sa Sjedinjenim Državama ili u grupama drugih američkih državljana može povećati rizik", navodi se u saopštenju, prenosi BBC.

Ambasada je dodala da bi napuštanje Iraka moglo biti najsigurnija opcija za američke državljane.