Nigerija je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca osvojila treće mjesto na Afričkom kupu nacija.
Fudbalska reprezentacija Nigerije pobijedila je danas u Kazablanci selekciju Egipta poslije penala sa 4:2 i tako osvojila treće mjesto na Afričkom kupu nacija.
U regularnih 90 minuta nije bilo golova, pa je sve odlučeno izvođenjem penala.
Oba tima nisu bila precizna u prvoj seriji, pošto su penale loše izveli Fisajo Dele Baširu za Nigeriju, odnosno Mohamed Salah za Egipat. Golman Nigerije Stenli Nvabili odbranio je i udarac Omara Marmuša u drugoj seriji, što je na kraju bio ključan trenutak na ovoj utakmici.
Finale se igra sutra od 20.00 u Rabatu, a za titulu će se boriti Maroko i Senegal.