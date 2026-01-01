Zbog loših rezultata Gabona na Afričkom klupu nacija Vlada je odlučila da suspenduje reprezentaciju i da izbaci kapitena Obamejanga iz tima

Izvor: KHALED DESOUKI / AFP / PROFIMEDIA

Gabon je ispao iz Kupa Afričkih nacija kao jedan od najlošijih timova na turniru. Na tri odigrane utakmice nije osvojio nijedan bod, postigao je četiri gola, a primio sedam, što je rezultiralo negativnim skorom.

Zbog loših rezultata, Vlada Gabona hitno se oglasila i suspendovala nacionalni tim.

Vlasti su u saopštenju istakle da su iz reprezentacije izbačeni i kapiten Pjer-Emerik Obamejang, kao i Bruno Ekele Manga, u pokušaju da se tim reorganizuje i pripremi za buduća takmičenja.

„Zbog sramotnih partija reprezentacije na Kupu afričkih nacija, uzimajući u obzir da je izazvani efekat dijametralno suprotan od vrijednosti, etike i svega što naša zemlja promoviše, donijeli smo sljedeću odluku:

Otpuštanje tehničkog osoblja

Suspenzija nacionalnog tima do daljnjeg

Izbacivanje Pjera-Emerika Obamejanga i Bruna Ekelea Mange

Takođe, pozivamo Fudbalski savez Gabona da preuzme potpunu odgovornost“, navodi se u saopštenju koje je potpisao i ministar omladine i sporta dr Simplis-Dezire Mambula.

Gabon’s government has suspended the national team until further notice after a “disgraceful performance” at the 2025 AFCON, where they exited in the group stage.



Captain Bruno Ecuele Manga and Pierre-Emerick Aubameyang have also been banned from representing the Panthers.pic.twitter.com/DLDkggE758 — Maher Mezahi (@MezahiMaher)January 1, 2026

Kanga dao gol, Babika nije igrao

U posljednjoj utakmici na turniru protiv Obale Slonovače, gol za Gabon postigao je Gelor Kanga u 11. minutu. Na kraju je njegova reprezentacija izgubila, a glavni „krivac“ za preokret bio je još jedan bivši igrač Zvezde – napadač Žan-Filip Kraso, koji je postigao gol u 44. minutu.

Za razliku od dvojice bivših igrača crveno-belih koji su bili strelci, sadašnji fudbaler Zvezde Šavi Babička odgledao je cijeli meč sa klupe. Za reprezentaciju Gabona odigrao je dva meča – šest minuta protiv Kameruna (1:0) i 46 minuta protiv Mozambika (3:2).