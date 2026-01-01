Zbog loših rezultata Gabona na Afričkom klupu nacija Vlada je odlučila da suspenduje reprezentaciju i da izbaci kapitena Obamejanga iz tima
Gabon je ispao iz Kupa Afričkih nacija kao jedan od najlošijih timova na turniru. Na tri odigrane utakmice nije osvojio nijedan bod, postigao je četiri gola, a primio sedam, što je rezultiralo negativnim skorom.
Zbog loših rezultata, Vlada Gabona hitno se oglasila i suspendovala nacionalni tim.
Vlasti su u saopštenju istakle da su iz reprezentacije izbačeni i kapiten Pjer-Emerik Obamejang, kao i Bruno Ekele Manga, u pokušaju da se tim reorganizuje i pripremi za buduća takmičenja.
Vlada suspendovala reprezentaciju zbog sramote: Ludilo u timu Kange i Babike, kapiten izbačen
„Zbog sramotnih partija reprezentacije na Kupu afričkih nacija, uzimajući u obzir da je izazvani efekat dijametralno suprotan od vrijednosti, etike i svega što naša zemlja promoviše, donijeli smo sljedeću odluku:
Otpuštanje tehničkog osoblja
Suspenzija nacionalnog tima do daljnjeg
Izbacivanje Pjera-Emerika Obamejanga i Bruna Ekelea Mange
Takođe, pozivamo Fudbalski savez Gabona da preuzme potpunu odgovornost“, navodi se u saopštenju koje je potpisao i ministar omladine i sporta dr Simplis-Dezire Mambula.
Gabon’s government has suspended the national team until further notice after a “disgraceful performance” at the 2025 AFCON, where they exited in the group stage.— Maher Mezahi (@MezahiMaher)January 1, 2026
Captain Bruno Ecuele Manga and Pierre-Emerick Aubameyang have also been banned from representing the Panthers.pic.twitter.com/DLDkggE758
Kanga dao gol, Babika nije igrao
Kanga steps up— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA)December 31, 2025
Crucial goal puts Gabon in front#beINSPORTS#AFCON2025#TotalEnergiesAFCON2025#AFCON#CAN2025pic.twitter.com/o4AgqvibMj
U posljednjoj utakmici na turniru protiv Obale Slonovače, gol za Gabon postigao je Gelor Kanga u 11. minutu. Na kraju je njegova reprezentacija izgubila, a glavni „krivac“ za preokret bio je još jedan bivši igrač Zvezde – napadač Žan-Filip Kraso, koji je postigao gol u 44. minutu.
Za razliku od dvojice bivših igrača crveno-belih koji su bili strelci, sadašnji fudbaler Zvezde Šavi Babička odgledao je cijeli meč sa klupe. Za reprezentaciju Gabona odigrao je dva meča – šest minuta protiv Kameruna (1:0) i 46 minuta protiv Mozambika (3:2).