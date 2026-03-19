Sve države Zapadnog Balkana označene su žutom bojom, što predstavlja djelimično slobodne zemlje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora je, u novom izvještaju međunarodne organizacije Fridom Haus /Freedom House/, kao i prošle godine, svrstana među djelimično slobodne države, sa ukupnom ocjenom 68 od 100.

U izvještaju Fridom Hausa se navodi da je Crna Gora izgubila jedan bod u odnosu na prethodni izvještaj, kao i da su brojni zakoni koje je predložila Vlada usvojeni po hitnom postupku i bez parlamentarne rasprave.

Politička prava u Crnoj Gori ocijenjena su sa 26 bodova od maksimalnih 40, što je pad za jedan bod u odnosu na izvještaj za 2024. godinu, a građanske slobode ocijenjene su sa 42 poena od maksimalnih 60.

Sve države Zapadnog Balkana označene su žutom bojom, što predstavlja djelimično slobodne zemlje.

U izvještaju Fridom Hausa navodi se da je globalna sloboda opala 20. godinu zaredom, prenosi Dan.

Prema izvještaju, 54 zemlje doživjele su pogoršanje političkih prava i građanskih sloboda prošle godine, dok je samo 35 zabilježilo poboljšanja.

Gvineja Bisao, Tanzanija, Burkina Faso, Madagaskar i El Salvador zabilježili su najveći pad u jednoj godini, dok su Sirija, Šri Lanka, Bolivija i Gabon ostvarili najveći napredak.