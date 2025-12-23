Šerif Endijae je postigao gol na Kupu nacija, iako je ušao u igru na samom kraju meča umjesto dvostrukog strijelca Nikolasa Džeksona.

Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Nakon što se Felisio Milson kao aktuelni fudbaler Crvene zvezde nije upisao u strijelce na prvom meču Angole na Kupu afričkih nacija, to je učinio bivši napadač tima sa "Marakane". Šerif Endijae je ovjerio pobjedu Senegala nad Bocvanom 3:0 i tako je osigurao tri boda svom timu.

Poveo je favorizovani Senegal 1:0 pogotkom Nikolasa Džeksona u 40. minutu, a isti igrač je u 58. povisio na 2:0. Upravo je Endijae zamijenio njega u 78. minutu i u nadoknadi vremena je uspio da postigne gol.

Na početku nadoknade vremena iskoristio je dodavanje Sabalija sa strane i u trku je zakucao loptu u mrežu rivala. Nakon toga je u zagrljaju sa Sadiom Maneom proslavio pogodak, vrlo bezbjedno u odnosu na neke druge proslave koje smo gledali. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:37 Šerif Endiaje postigao gol na Kupu afričkih nacija Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

U grupi D Afričkog kupa nacija Senegal je sada prvi sa tri boda i gol razlikom 3:0. Drugi je tim Demokratske republike Kongo sa takođe tri boda, ali sa gol razlikom 1:0. Bez bodova su Bocvana i Benin.

(MONDO, N.L.)