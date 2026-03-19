"Optužnim predlogom okrivljenom se stavlja na teret da je dana 5. marta 2026. godine, u prostorijama Kliničkog centra Crne Gore, uputio riječi prijetnje oštećenom N.A., poslaniku u Skupštini Crne Gore"

Izvor: DPS

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je Osnovnom sudu u Podgorici optužni predlog protiv Danila Milovića iz Podgorice, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

"Optužnim predlogom okrivljenom se stavlja na teret da je dana 5. marta 2026. godine, u prostorijama Kliničkog centra Crne Gore, uputio riječi prijetnje oštećenom N.A., poslaniku u Skupštini Crne Gore", navedeno je u saopštenju.

Podsjetimo, Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica postupali su 6. marta po prijavi poslanika Skupštine Crne Gore Nermina Abdića, i po nalogu nadležnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišili slobode D.M. (38) iz Nikšića, nastanjenog u Podgorici, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, prenosi RTCG.

"Službenici policije u Podgorici i Nikšiću su danas, nakon zaprimljene prijave, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom, preduzimali mjere i radnje na identifikaciji lica koje je, kako se sumnja, uputilo riječi prijeteće sadržine poslaniku Abdiću dok se on nalazio na svom radnom mjestu u ambulanti Kliničkog centra Crne Gore" rekli su u policijskom saopštenju.

Nakon identifikacije i lociranja osumnjičenog, kao i prikupljenog obavještenja od njega, sa preduzetim mjerama i radnjama upoznat je državni tužilac, koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo ugrožavanje sigurnosti i naložio da se D.M. liši slobode.