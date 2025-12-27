Selektor fudbalske reprezentacije Bocvane može da računa i na Jovana Nikolića, porijeklom Srbina.

Izvor: Youtube/BFA-Botswana Football Association Official/printscreen

Kup afričkih nacija izuzetno je egzotično takmičenje, pa njegovo održavanje privuče pažnju i ljubitelja fudbala koji inače ne prate afrički fudbal - ni na reprezentativnom, ni na klupskom nivou. Od kako je takmičenje prošireno na njemu učestvuju 24 selekcije, a jasno je da to dovede do specifičnih situacija, pa plasman izbore i selekcije koje nemaju veliki kvalitet.

Jedna od najslabijih ekipa na ovogodišnjem Kupu afričkih nacija je Bocvana, koja ima tek nekoliko igrača sa izgrađenom karijerom van svoje zemlje. Sa druge strane, nema sumnje da bi Bocvana bila omiljena ljubiteljima fudbala u Srbiji, samo da su odlučili da na turnir povedu Jovana Nikolića (24), jednog od najboljih golmana koje imaju!

Riječ je o čuvaru mreže srpskog porijekla, a njegov otac je prije više od 30 godina otišao u Afriku, tamo napravio crkvu i oko sebe okupio srpsku zajednicu. Jovan je rođen u Bocvani i već godinama je reprezentativac svoje zemlje. Istina, nije debitovao za seniorski sastav iako je dobijao pozive selektora, a u mlađim kategorijama bio je standardan među stativama. Čak i kada je napustio Bocvanu, selektori njegove zemlje držali su ga na oku i slali su mu pozive u Evropu.

Golman Jovan Nikolić čeka poziv Bocvane, a nije na spisku za Kup afričkih nacija. Izvor: Youtube/BFA-Botswana Football Association Official

Nakon što je odrastao u Bocvani Jovan se preselio u Evropu zbog školovanja i karijere, a nakon Portugala i Španije, dio fudbalske karijere proveo je i u Srbiji, gdje je imao veoma zanimljive angažmane. Bio je čuvar mreže Zemuna, Vinče, Crvene zvezde iz Malog Mokrog Luga i na kraju Sinđelića. Nije se dugo zadržao u srpskom fudbalu, ali ostaće zapisano da je ostavio trag i u zemlji iz koje su njegovi preci otišli u Afriku. Jovan Nikolić trenutno brani za rezervni tim Estrelja Amadore u Portugalu, a prije toga je u istoj zemlji bio član Marinensea.

"Rođen sam u Gaboronu, Bocvani, na jugu zemlje. Moj otac, Milivoje, je Srbin iz Loznice koji je otišao u Bocvanu prije 30 godina i tamo upoznao moju mamu Linet koja je odatle. Rodio sam se tamo, ali sam učio paralelno i o srpskoj kulturi i običajima", rekao je prije nekoliko godina Jovan Nikolić za MozzartSport i nastavio osvrt na dosadašnji životni put: "Živeo sam u Bocvani do kraja osnovne škole, a potom sam otišao u Južnu Afriku, tamo sam proveo dvije i po godine, počeo da treniram fudbal i zavolio ga. Posle toga, 2016. godine, sam preko tatinog poznanika otišao u Portugaliju, u Madeiru gdje sam postao dio Maritima, kluba u kojem sam se zadržao do 2020. godine".

Golman porijeklom iz Srbije i dalje čeka debitantski nastup u reprezentaciji Bocvane, a sva trojica golmana koje je selektor izabrao za Kup afričkih nacija starija su od njega. Možda se zbog toga može reći da vrijeme radi za njega, odnosno da će tek u narednim godinama selektori ove afričke zemlje obratiti pažnju na Jovana Nikolića. Posljednji poziv dobio je 2024. godine, za COSAFA kup, odnosno takmičenje zemalja sa juga Afrike.