Iran je osudio izraelski napad na gasno polje Južni Pars kao "tešku grešku" i upozorio da će svaki sledeći napad na iransku energetsku infrastrukturu ili infrastrukturu saveznika biti mnogo oštriji, dok traje napetost u regionu.

Izvor: X/@clashreport/Printscreen

Napad Izraela na iransko gasno polje Južni Pars bio je, prema riječima portparola združenog načelnika štabova iranske vojske, "teška greška".

Upozorio je da sledeći napadi na energetsku infrastrukturu i infrastrukturu saveznika neće prestati dok ne dođe do potpunog uništenja ukoliko iranski energetski objekti budu ponovno meta napada.

"I naš odgovor će biti mnogo oštriji od sinoćnjih napada", dodao je portparol.

Ranije sinoć, Iran je napao ključnu energetsku infrastrukturu u susjednom Kataru, a jutros su se na meti našli i Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Saudijska Arabija, kao odmazda za izraelski napad na iranska gasna polja.