Sumnja se da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Bjelopoljcu M.F. određen je pritvor do 30 dana jer je, kako se sumnja, ugrozio sigurnost kćerke i sina, prijetio im, a sinu je nanio i povrede, saopštili su iz Osnovnog suda u Bijelom Polju.

Iz suda navode da je M.F. stavljeno na teret da je 15. marta u porodičnoj kući u Bijelom Polju ugrozio sigurnost kćerke i sina i lako tjelesno povrijedio sina, tako što je podignutim rukama krenuo u pravcu kćerke, zamahnuo nogom da je udari, u čemu ga je spriječio sin, a osumnjičeni M.F. ga je potom udario više puta šakama u glavu.

Sumnja se da je ćerki i sinu prijetio da će ih istjerati iz kuće i pobiti.

“Nakon toga je uzeo dugačku drvenu četku i zamahnuo istom u pravcu kćerke, nakon čega je uzeo još jednu drvenu četku i sa obje četke udario sina više puta u predjelu glave i lijeve ruke, usljed čega je isti zadobio lake tjelesne povrede”, saopštili su iz bjelopoljskog Osnovnog suda.

Pritvor je, kako su zaključili, određen zbog postojanja posebnih okolnosti okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni, ukoliko se nađe na slobodi, ponoviti krivično djelo za koje se tereti, odnosno da će izvršiti krivično djelo kojim prijeti.