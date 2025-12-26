Mohamed Salah donio pobjedu Egiptu i prolaz dalje.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Felisio Milson je ponovo upisao minute na Afričkom kupu nacija, ali je sada upisao i bod. Nakon što je na meču sa Južnom Afrikom ušao sa klupe u porazu 2:1, danas je ušao u posljednjih 11 minuta u remiju sa Zimbabveom 1:1.

Angola je povela u 24. minutu golom Želsona Dale, a Musona je izjednačio u nadoknadi prvog poluvremena. Nakon toga nije bilo golova, a probao je selektor Angole da uvođenjem Milsona umjesto strijelca gola u 80. minutu dođe do tri boda, ali nije uspio.

Izvor: KHALED DESOUKI / AFP / PROFIMEDIA

U drugom meču ove grupe Egipat je u drami savladao Južnu Afriku 1:0. Jedini gol na utakmici dao je Mohamed Salah u 45. minutu sa penala, ali tada je drama samo počela. Bek Egipta Hani je na samom kraju poluvremena dobio crveni karton.

Ipak, njegov tim je uspio da ostane u prednosti do kraja. U samom finišu smo vidjeli prekid od oko deset minuta zbog gledanja snimka zbog potencijalnog penala za Južnoafrikance, ali ga sudija na kraju nije dosudio i poslije 100 minuta fudbala bodove je uzeo Egipat.

U ovoj grupi pred posljednje kolo Egipat ima šest bodova, Južna Afrika 3, a Angola i Zimbabve po 1. Egipat već ide dalje, a djeluje da eć Zimbabve i Južna Afrika odlučiti drugog putnika u međusobnom duelu. Angoli je potrebna pobjeda nad Egiptom i da se namjeste drugi rezultati da prođe dalje.