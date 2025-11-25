Interesantan predlog Vladimira Stojkovića oko novog trenera Partizana.

Izvor: MN Press

Bivši kapiten Partizana Vladimir Stojković gostovao je u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana" i tom prilikom dotakao se aktuelne situacije u Humskoj, predloživši usput i novog trenera. Znamo da je Partizan nedavno smijenio Srđana Blagojevića i nakon kratke potrage izabrao je Nenada Stojakovića iz Teleoptika koji nije na najbolji način započeo svoj mandat, tako da je Stojković imao već spremno rješenje za crno-bijele.

U pitanju je njegov bivši trener Feđa Dudić koji je izvrsno vodio Radnički iz Kragujevca i ljetos je u ekipu doveo i Stojkovića, ali je saradnja kratko trajala jer je trener iz BiH podneo ostavku posle debakla protiv ekipe s Farskih Ostrva.

"Mnogo cijenim Feđu Dudića i sada to mogu da kažem: On je profil trenera za Partizan", rekao je Stojković bez okolišanja, kao što smo već navikli od njega: "Idealan je momenat da Dudić vodi tu talentovanu djecu Partizana. On bi sigurno vratio publiku, a posle šest mjeseci bi mu "grobari" skandirali njegovo ime", dodao je.

"Znam koliko bi Feđa volio da dođe u Partizan i koliko je spreman za to. Siguran sam da će doći jednog dana. Smatram da sam kompententan da pričam o tome, jer znam šta se u Partizanu traži", naglasio je Stojković.

Gdje je Feđa Dudić?

Interesantno je da se Feđa Dudić posle ostavke u Kragujevcu spominjao kao trener Sarajeva i Hajduka, da bi potom ipak završio u Mariboru. Za sad je ovu slovenačku ekipu vodio na sedam prvenstvenih utakmica i osvojio je 11 bodova - ima tri pobjede, dva remija i jedan poraz. Takođe, ispao je već iz Kupa.

Ugovor sa Mariborom potpisao je na dvije godine, pa je čak i to finansijski izazov za Partizan u ovom trenutku koji se odlučio da iz sopstvenih redova "povuče" trenera za prvu ekipu, pošto finansijska situacija nije dobra.