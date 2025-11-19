Šta se dešava sa Jovanom Miloševićem i da li će ostati u Partizanu? Njemački "Bild" kaže da će se sve rešiti u naredne tri nedelje kada bude pričao sa Štutgartom.

Izvor: MN Press

Najbolji fudbaler Partizana Jovan Milošević na pozajmici je u Humskoj do kraja ove polusezone, a onda - ko zna. Njegova sudbina je u rukama Štutgarta koji treba da sjedne sa njim za pregovarački sto i odluči šta će dalje, pa njemački "Bild" piše da će konačna odluka uslediti u naredne tri nedelje.

Partizan bi da ga zadrži, Štutgart da se riješi njegovog ugovora, međutim problem je što crno-bijeli nemaju novca. Nisu ga imali ni pre dolaska Miloševića u Humsku, a iako se finansijska situacija djelimično popravila - vrednost fudbalera je skočila.

Ove sezone Jovan Milošević postigao je 13 golova za Partizan i zabilježio je još dvije asistencije, kao nagrada stigao je i debi za "A" reprezentaciju kod Veljka Paunovića, tako da u Štutgartu trljaju ruke. Crno-bijeli su im "razigrali" igrača i podigli njegovu tržišnu vrijednost, pa tako mogu da se nadaju daleko većem novcu nego kada je prije dvije godine dolazio iz Vojvodine za 1,2 miliona eura.

Ipak, znaju da promjena tokom zimske pauze nije najbolja stvar ni za jednog fudbalera, tako da je to Partizanova šansa i čini se da će pokušati da izbore pozajmicu makar do kraja sezone. Ako neće oni, uspjeće onda već neko drugi, piše "Bild".

"Mi kao klub imamo veliku želju da Jovan bude naš, da to završimo sa Štutgartom uz sve moguće vidove saradnje. Vjerovatno kroz podjelu procenata, finansijske dobiti. Spremni smo na sve vrste dogovora, samo da Milošević bude naš. Mislimo da ćemo u tome uspjeti. Vjerujem da i ljudi iz Štutgarta razmišljaju da bi Jovanov ostanak u Partizanu svima donio veliki benefit. Svako vraćanje u Njemačku ili pozajmljivanje nekom drugom bi za Jovana Miloševića predstavljalo korak unazad", rekao je nedavno Mijatović za "Mozzart Sport" i time najavio šta je plan Partizana.

Naravno, ostaje da se vidi da li će biti i realizovan, pošto u suprotnom pitanje je da li Partizan može da "izmisli" novo rešenje koje će biti toliko dobro kao što je Jovan Milošević.