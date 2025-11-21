Po rečima trenera Nenada Stojakovića, Mateja Milovanović nije u konkurenciji zbog operacije.

Izvor: MN Press

Fudbaler Partizana Mateja Milovanović (21) i nekadašnji kapiten mlađih kategorija Ajaksa je operisan, otkrio je pred meč protiv Železničara iz Pančeva Nenad Stojaković, novi trener crno-belih. Pored već odsutnog Marija Jurčevića koji se polako vraća u ritam i još nije spreman za igru, Partizan neće moći da računa ni na Milovanovića koji je pokrivao mesto levog beka u prethodnom periodu.

Biće to prvi veliki problem koji trener Nenad Stojaković treba da reši nakon što je preuzeo ulogu šefa stručnog štaba u Humskoj. Crno-beli na početku sezone nisu imali klasičnog rezervnog levog beka, pa će i novi trener morati da "krpi" na tom mestu u timu.

"Vukotić je u redu. Odigrao je pola sata protiv Hrvatske. Sem što su umorni, svi reprezentativci su dobro. Milovanović se operisao, Jurčević počeo da trenira individualno - još je daleko od povratka", rekao je trener Partizana Nenad Stojaković, koji će već na početku mandata imati problema na mestu levog beka.

Mateja Milovanović je ove sezone odigrao šest mečeva za Partizan, a zanimljiva je bila njeogva uloga. Na dve evropske utakmice igrao je kao štoper, dok je sva četiri meča u Superligi igrao kao levi bek, što je pozicija koju je on prinudno popunjavao nakon povrede Marija Jurčevića.

Na meču protiv Novog Pazara, poslednjem pre reprezentativne pauze, kao levi bek Partizana debitovao je Abdulmalik Mohamed (18) iz Nigerije, a njega je u finišu susreta zamenio Vukašin Đurđević. Kod Srđana Blagojevića je na levoj strni prinudno igrao i Aranđel Stojković, pa ostaje da se vidi kako će novi šef stručnog štaba rešiti ovaj problem.